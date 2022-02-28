TikTok, Markalar İçin 2022 Trendlerini Açıkladı

2021'de bir milyardan fazla insan eğlenmek, mutlu olacak bir şeyler bulmak, paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek ve yıla damga vuracak pek çok anı biriktirmek için TikTok'taydı. Bu sayede markalara hedef kitleleriyle etkileşim kurma fırsatı da sunan platform, 2022'de markalara kılavuzluk edecek 5 konsept belirledi. Bu konseptleri What's Next Report (Sırada Ne Var?) adını verdiğini bir raporla duyuran TikTok, 2022 yılının raporunu açıkladı.
TikTok Global Ticari Pazarlama Müdürü Sofia Hernandez rapora ilişkin şu ifadeleri kullandı: "2021 TikTok için önemli bir yıldı. Büyüme, öğrenme ve başarılarla dolu bir yıldı ve 2022 de farklı olmayacak. Platformdaki sesin evriminden, içerik üreticilerin durdurulamaz yükselişine kadar, her büyüklükteki işletmenin topluluğumuzla yaratıcı bir şekilde etkileşim kurması için pek çok yol var. What's Next Raporumuz 2021'de neyin revaçta olduğuna olduğuna dair kapsamlı bir bakış ve 2022'de neler olacağına dair derin bir öngörü sunuyor"
TikTok'un açıkladığı raporda eğlenceye ve topluluklara odaklanan ticari faaliyetlerin yükselişinden, içerik üreticilerin artan rolüne ve platformun marka güvenliğine yönelik sunduğu özelliklere kadar pek çok noktaya dikkat çekiliyor. İşte, markalara kılavuzluk edecek o ipuçları:
#1 Topluluk Ticareti
Eğlence ve ticaret dünyaları günümüzde iç içe geçmiş durumda. Topluluk ticareti yükselişe geçti ve TikTok, ürün keşfi ve markalar için bir fırlatma rampası haline gelmiş durumda.
Hem yeni hem de eski ürünler için yeni alışveriş trendleri belirleniyor ve bu trendler kültürel sohbetleri yönlendiriyor. Platformda sürekli olarak marka, içerik üreticileri ve topluluk katılımı hakkında yeni bilgiler ediniyoruz.
İnsanların yüzde 73'ü, diğerlerine kıyasla TikTok'ta etkileşimde bulundukları markalarla daha derin bir bağ hissediyor, yüzde 67'si istemedikleri zamanlarda bile TikTok'un kendilerine alışveriş yapma konusunda ilham verdiğini söylüyor.
2022, videoları ve canlı yayınlarıyla alışveriş yapılabilir eğlenceye dönüştüren bir e-ticaret araçları paketi olan TikTok Shopping için önemli bir yıl olacak. Bu çözümler işletmeler için, yerel alışveriş deneyimi oluşturmalarına, ürünlerini pazarlamalarına ve e-ticaret işlerini doğrudan TikTok üzerinde yürütmelerine yardımcı olan araçlarla, markaların, satıcıların ve içerik üreticilerinin topluluk ticaretinin gücünden yararlanmalarını her zamankinden daha kolay hale getirecek.
Topluluk ticareti gelişmeye devam edecek. CANLI deneyimler, eğlence iştahımızı, keşfetmenin ve alışveriş yapmanın yeni yollarıyla buluşacak. Markalar masaya eğlenceli içerik getirdiği sürece, ilgiyi gerçek hayattaki eylemlere dönüştürmesine yardımcı olan çözümler sunmaya devam edeceğiz.
#2 Sesin Evrimi
Ses, TikTok deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve hikaye anlatma şeklimizi değiştirir. TikTok'ta trend olan şarkıların, çeşitli türlerden, halihazırda ünlü olan veya yıldızı yeni parlayan sanatçıların bir ortalamasından oluştuğunu fark ettik.
TikTok'taki insanların yüzde 88'i platformdaki sesin genel uygulama deneyiminin merkezinde olduğunu belirtiyor. Bu, insanların uygulamada gezinirken duydukları şarkıları araştırmasına, yayınlamasına ve satın almasına neden oluyor. Bu sadece hem sanatçılar hem de markalar için yeni olanaklar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda müzik paylaşmak, yaratmak ve bulmak için yeni bir paradigma yaratıyor. Markalar 2022'de müzik kültürünü ileriye taşımak istiyorsa, yaptıkları işlerde sanatçıları ön plana çıkarması gerekiyor.
Müzik, TikTok'taki içeriği daha ilgi çekici hale getirmenin yanı sıra, ortalama olarak daha uzun izlenme süreleri sağlıyor ve insanların içeriği atlama olasılığını azaltıyor. Aynı zamanda ruh halini de etkileyerek insanları daha olumlu hissettiriyor. Araştırmalar, enstrümantal şarkıların markaların daha kolay akılda kalmasını sağladığını, R&B, pop ve rap'in ise markanın beğenilirliğiyle orantılı olduğunu gösteriyor. 2022'de, ayırt edici bir ses yaratmak için sonik markalaşmayı benimseyen ve sürükleyici müziklere yönelen markalar, TikTok topluluğunun kalbini kazanacak.
#4 Yeni Yaratıcı Rüya Takımı
Yeni yaratıcı rüya takımınız merhaba deyin! TikTok yaratıcılarıyla tanışın; Markaları kampanya hedeflerini aşmaya, etkili ve somut sonuçlar elde etmeye teşvik edecek cesur kişiler, uzmanlar, trend belirleyiciler ve öncüler... İçerik üreticilerinin yaratıcılığına ve etkisine güvenmenin zamanı geldi.
TikTok kullanıcılarının yüzde 62'si içerik oluşturucuların markaların tüketicilerle bağlantı kurmasının en iyi yolu olduğunu söylüyor.
Peki neden bu kadar etkililer? Basitçe söylemek gerekirse, içerik üreticileri TikTok'u adeta yaşar ve burada nefes alır. Bu içerik üreticileri, kültürel eğilimleri ve topluluklarında yankı uyandıran içerik türleri hakkında doğuştan gelen bir anlayışa sahiptirler. Bu içerik üreticilerinin kültürel uzmanlıkları, onların sadık ve kendilerine güvenen mevcut bir takipçi tabanına erişmesine yol açar. Takipçiler, bu içerik üreticilerinin görüşlerine büyük önem verirler ve bu da güçlü bir takipçi kitlesi oluşturur.
TikTok Creator Marketplace, içerik üretici işbirlikleri için gidilecek yer ve sektör, bütçe ve iş hedeflerine göre içerik üreticilerini keşfetmenin modern bir yoludur. Markalar, ürünlerini zaten bilen ve seven içerik oluşturucularını belirlemek için markalarından bahseden videoları Creator Marketplace aracılığıyla arayabilir. Bu da yerel ve özgün hissettiren marka işbirliklerine kapı aralar.
Markaların seslerini bulmalarına ve TikTok'ta anlamlı bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olmak istiyoruz. 2022 yılında TikTok, markaların yaratıcılığı benimsemeleri ve çeşitli içerik üreticilerinden oluşan ekosistemimizle bağlantı kurmaları ve işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için yatırım yapacağı bir yıl olacak.
Özgün içerik üreticileriyle yapılan işbirlikleri, markalar için etkili sonuçlar doğurur ve aynı zamanda, ırk eşitliği ve psikolojik sağlık gibi TikTok topluluğu için önemli olan konularda aktif bir rol oynamaları için onlara ilham verir.
#5 Marka Güvenliği Yaratmak
Elbette 2022'de TikTok'ta öngördüğümüz tüm trendlerden bahsederken şirket olarak en büyük önceliğimiz olan topluluğumuzun güvenliğinden de bahsetmemiz gerekir. TikTok'taki markaların güvenliği, topluluğumuzu güvende ve emniyette tutmakla başlar. Yaratıcılarımızın ve topluluğumuzun güvenliğine öncelik vererek, markalar için olumlu bir ortam yarattığımıza inanıyoruz.
TikTok topluluğunun güvenliğine olan bağlılığımızı yansıtan yaşa uygun gizlilik ve güvenlik ayarları, nezaketi teşvik etmek, zorbalıkla mücadele etmek ve yanlış bilgilenin yayılmasını engellemek gibi bir dizi politika, ürün ve girişim sunarak, zorbalık konusunda farkındalığı artırmaya yönelik kampanyalarımızla güvenliğe olan bağlılımızı göstermeye devam ediyoruz.
Marka ortaklarımızı dinledik ve markalı içeriğin güvenli ve uygun kullanıcı videolarının yanında görünmesini sağlamaya yardımcı olan reklamverenlere yönelik tekliflerimizi genişlettik. TikTok'ta reklamverenler için dört lider marka güvenliği çözümü sunuyoruz - TikTok Envanter Filtresi, OpenSlate ve IAS'den teklif öncesi çözümler ve Zefr'den teklif sonrası çözüm.
Bu süreçte Teknoloji Koalisyonu'na katıldık, GARM Toplu Ölçüm Raporuna katıldık, Marka Güvenliği Enstitüsü yönetim kurulunda yer aldık ve Güvenilir Sorumluluk Grubu tarafından küresel olarak TAG Marka Güvenliği Sertifikası aldık. Bu gelişmeler ışığında TikTok ortaklıklarını derinleştirdik ve genişlettik. Ortaklıklar, kendi operasyonlarımızı bilgilendirmeye ve nihayetinde dijital ekosistemin daha iyi olması için sektörü ileri taşımaya yardımcı olmaktadır.
Topluluğumuzu güvende tutmak için attığımız adımlar hakkında topluluğumuzu bilgilendirmek için, faaliyetlerimize ilişkin daha derin bir anlayışla sektördeki en şeffaf ve hesap verebilir şirket olmaya çalışıyoruz. 2021'de ilk iki, üç aylık Topluluk Kuralları Uygulama Raporumuzu yayınladık ve Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Merkezlerimizi duyurduk.
Topluluğumuzun güvenliği söz konusu olduğunda bir bitiş çizgisi olmadığını iyi biliyoruz. 2022'ye baktığımızda, yaratıcılığa, daha emniyetli bir platform oluşturmak için güvenliğe, markalar için çözümlere, şeffaflığa ve ortaklıklara öncelik vermeye devam edeceğiz.
2022, TikTok'taki markalar için benzeri olmayan bir yıl olacak gibi görünüyor. Topluluk ticaretinin yükselişinden, markaların hikayelerini özgün yollarla anlatmasına yardımcı olan TikTok yaratıcılarının çoğalmasına kadar, TikTok'ta bir işletme olmak için daha iyi bir zaman olmamıştı diyebiliriz.
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