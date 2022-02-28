TikTok, Markalar İçin 2022 Trendlerini Açıkladı

021'de bir milyardan fazla insan eğlenmek, mutlu olacak bir şeyler bulmak, paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek ve yıla damga vuracak pek çok anı biriktirmek için TikTok'taydı. Bu sayede markalara hedef kitleleriyle etkileşim kurma fırsatı da sunan platform, 2022'de markalara kılavuzluk edecek 5 konsept belirledi.

TikTok, Markalar İçin 2022 Trendlerini Açıkladı

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