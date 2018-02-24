Tim Cook: "Apple Takipçi Değil, Bir Lider"

"Apple takipçi değil, bir lider." Bu sözler, Apple CEO'su Tim Cook'a ait. Cook, Apple'ın yılın en yenilikçi şirketi seçilmesini buna bağlıyor.

  • Ercan Uğurlu
Tim Cook: "Apple takipçi değil, bir lider"

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