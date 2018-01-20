Tim Cook, Pil Yeniliğinin Anlaşılmadığını Söyledi
Apple CEO'su Tim Cook, firmasının müşterilere pil güncelleme konusunu yeterince iyi anlatamadığını düşünüyor.
Eski iPhone'ların daha uzun pil ömrü için kasten yavaşlatıldığı gerçeği ortaya çıkınca Apple'ın başı büyük derde girmişti. Bunun ardından marka müşterilerinden özür diledi ve 29$ pil değişimi kampanyası başlattı.
Konuyla ilgili ABC News'e konuşan Cook, yama ilk yayınlandığında aslında tüm değişiklikleri de açıkladıklarını söyledi. "Güncellemeyi yayınladığımız anda onun neyle ilgili olduğunu da söyledik, ama bir çok insanın bizi o an dinlemediğini düşünüyorum."
Tim Cook bu konuda kendi ihmallerinin olduğunu, ve yama notlarında önemli detayların daha açık şekilde vurgulanması gerektiğini kabul etti ve şu sözleri ekledi: "Başka türlü bir motivasyona sahip olduğumuzu düşünen herkesden özür dileriz."
Müşterilerin yama notlarını okuması beklenebilir, sonuçta her gün sürekli kullandığımız bir donanıma büyük bir yazılım güncellemesi geliyor. Ancak donanım yavaşlatma gibi büyük bir detayın yeterince iyi iletilmemiş olması kesinlikle Apple'ın elinde olan bir sorumluluk.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın