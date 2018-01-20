Tim Cook, Pil Yeniliğinin Anlaşılmadığını Söyledi

Apple CEO'su Tim Cook, firmasının müşterilere pil güncelleme konusunu yeterince iyi anlatamadığını düşünüyor.

Tim Cook, Pil Yeniliğinin Anlaşılmadığını Söyledi

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Tim Cook, Pil Yeniliğinin Anlaşılmadığını Söyledi

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