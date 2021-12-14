Time Dergisi, Galaxy Z Flip 3'ü Yılın En İyi Buluşları Listesine Soktu!

Elon Musk'ı Yılın Kişisi seçen Time dergisinden bir ödül de Samsung'a geldi Samsung'un son kapaklı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 3, Time dergisinin 2021'in En İyi Buluşları listesinde, Tüketici Elektroniği kategorisi altında kendine yer buldu. Yayın, Galaxy Z Flip 3'ün canlı 6,7 inç OLED 120 Hz ekranını ve bildirimleri görüntülemek için kullanılan 1,98 inç'lik kapak ekranını ön plana çıkarttı. Ayrıca, katlanabilir akıllı telefonların fiyatını psikolojik sınır olan 1.000 doların altına düşürdüğü için de Samsung'u övdü.
Time, "999 dolarlık fiyat etiketi, onu (Galaxy Z Flip 3), fiyatı 1.000 doların altında olan ve üst düzey iPhone modelleriyle doğrudan rekabete sokan, katlanabilir ekranlı ilk ana akım telefon yapıyor" diyor.
Galaxy Z Flip 3, 2021'in en uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonu. Snapdragon 888 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve toza ve suya dayanıklılık için IPX8 derecesine sahip. Cihaz, Android'in en son sürümünü çalıştırıyor ve katlanabilir form faktörü için çeşitli optimizasyonlara sahip. 10 MP selfie kamerası ve 12 MP + 12 MP çift kamera bulunuyor. Ayrıca stereo hoparlörler, kablosuz şarj ve parmak izi okuyucu özelliklerine de sahip.
Güney Koreli firma şu anda katlanabilir akıllı telefon segmentindeki rakip akıllı telefon OEM'lerinin çoğundan üç nesil önde. Bununla birlikte, 2022'de Huawei, OPPO, Vivo ve Xiaomi'den yeni modeller geleceğini de biliyoruz.
Time dergisinin Yılın En İyi İcatları listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz...
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