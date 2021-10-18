Tıp Dünyasında Bir İlk: Nakledilecek Akciğer, İlk Kez Drone'larla Taşındı!

Tıp dünyasında bir ilk daha yaşandı ve bir drone, iki hastane arasında nakil için kullanılacak akciğerleri ilk kez hızlı ve güvenli bir şekilde taşıdı. Uçuş sadece altı dakika sürdü ve dünyanın herhangi bir yerinde drone ile ilk kez bir akciğer teslim edildi.
CBC'ye göre, uçuş 25 Eylül'de, yerel saatle 01:00 civarında gerçekleşti. Aslen Toronto Western Hastanesi'nde bulunan akciğer, 1983'te ilk akciğer naklinin yapıldığı yer olan Toronto Genel Hastanesi'ne ulaştı. 63 yaşındaki Alain Hodak ise, tarihte ilk defa bir çift drone ile taşınan akciğer nakli yapılan kişi olarak tarihe geçti.
Organ naklindeki bu yenilik, özellikle kentsel alanlarda, donörden alıcıya organ transferini hızlandırma potansiyeliyle, transplantasyonlar için gerçekten ihtiyaç duyulan bir şey. Dakikalar, nakil bekleyen hastalar için ölüm kalım arasındaki fark olabiliyor - nakil için organların nakil sırasında canlı kalmasını sağlamak söz konusu olduğunda zaman çok önemli.
Akciğerleri yeterince oksijenli ve işlevsel tutmak hiç de kolay olmadığı için benzersiz zorluklar söz konusu. Hatta Toronto Star'ın söylediğine göre, bağışlanan akciğerlerin yüzde 80'i bu nedenle nakillerde kullanılamıyor.
Drone'ları geliştirmekten sorumlu şirket olan Unither Bioélectronique'de organ dağıtım sistemleri program yönetimi başkan yardımcısı Mikaël Cardinal, "Bu, hem havacılık açısından hem de sağlık açısından önemli bir adımdır" diyor.
Büyük başarıya imza atan uçuş sadece altı dakika sürdü, ancak Unither Bioélectronique'deki mühendisler 18 aydır buna hazırlanmak için çok çalışıyorlardı. Star'ın bildirdiği üzere ekip, yükseklik, basınç ve titreşimlerdeki değişikliklere dayanabilecek hafif bir karbon fiber kap tasarladı. Örnek paketler kullanılarak test uçuşları gerçekleştirildi ve kaba, seyahate uygun olduğu beyan edilmeden önce bir paraşüt ve GPS sistemi takıldı.
Uçan akciğeri bekleyen Kanada'nın Üniversite Sağlık Ağı'nın baş cerrahı ise Dr. Shaf Keshavjee idi.
Star'a "Yüksek binaların üzerinden geldiğini görmek çok heyecan verici bir andı" dedi ve şöyle devam etti: "İniş yaptığında kesinlikle rahat bir nefes aldım ve her şeyin yolunda olduğunu görebildim."
Ancak akciğerler, gökyüzüne çıkan ilk organ değil. 2019 yılında Baltimore'da drone ile bir böbrek teslim edilirken, kornealar ve pankreas o zamandan beri hava yolculuğu yapıyor.
Bu son yeniliğin arkasındaki ekip, yarı otonom organ dağıtımının önünü açabileceğini ve transplantasyon için organların mevcudiyetini ve etkili dağıtımını iyileştirebileceğini umuyor.
Unither Bioélectronique "Bu eşsiz teknoloji ile bir gün organları daha az lojistik engelle taşıyabilir ve tüm cerrahi ekipleri daha büyük uçaklarda taşıma ihtiyacını ortadan kaldırabiliriz. Basitçe söylemek gerekirse, dronlar nakil için organların onlara ihtiyacı olan insanlara daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olabilir" diyor.
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