Tıp Dünyasında Bir İlk: Nakledilecek Akciğer, İlk Kez Drone'larla Taşındı!

Tıp dünyasında bir ilk: Nakil için hazırlanan akciğer, tarihte ilk kez drone'lar tarafından hastaneler arasında taşındı...

18 Ekim 2021 00:03

Levent Öztürk