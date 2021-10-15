TRT'nin Dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, Kıbrıs Zafere Doğru ile Dönüyor

TRT 1'in, ilk sezonuyla beğeni toplayan dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, Yeni İsmiyle bu akşam ekranlara geri dönüyor. Kıbrıs Zafere Doğru'nun Konusu ne, oyuncuları kim? Kıbrıs Zafere Doğru Fragmanı... Hepsi haberimizde!