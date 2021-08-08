Titanik'in Müzesi Bile Tehlikeli: Üç Ziyaretçi Hastanelik Oldu!

Üzerinde bu kadar zaman geçmesine rağmen, Dünya'nın en büyük deniz felaketlerinden birine neden olan Titanik gemisi kazasının anıları bile insanları korkutmaya devam ediyor. 2 Ağustos'ta Titanik müzesindeki iceberg duvarın çökmesi nedeniyle üç ziyaretçinin hastanelik olduğu bildirildi. Müze, tamirat için kapatıldı, gerekli onarımlar gerçekleştirildikten sonra tekrar açıldı. Ancak şu anda iceberg duvar olmadığı için, pek de gerçekçi görünmüyor. Müze yetkilileri iceberg'in tekrar oluşturulması için dört haftaya ihtiyaçları olduğunu belirttiler.
4,6 x 8,5 metre yüksekliğindeki buzdağı, ziyaretçilerin de dokunabileceği gerçek buzdan meydana geliyordu. Titanik'in batmasına neden olan iceberg'in gerçek hayattaki kopyası oluşturulmaya çalışılmıştı. Geminin hızla bozulan enkazı şu anda Kanada, Newfoundland sahilinden yaklaşık 740 kilometre uzakta, deniz seviyesinin 3, 8 kilometre altında bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın