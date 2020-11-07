Tom Holland'lı yeni Spider-Man 3 filminden ilk görsel paylaşıldı

Spider-Man 3 çekimleri uzun bir ertelemeden sonra başladı ve yavaş yavaş yeni bilgiler de geliyor. Marvel hayranlarının merakla beklediği filmden ilk kareyi Sony paylaştı. Spider-Man 3'ün yeni bir erteleme olmazsa Aralık 2021'de sinemalarda olması bekleniyor...