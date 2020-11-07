Tom Holland'lı yeni Spider-Man 3 filminden ilk görsel paylaşıldı

Covid-19 salgını nedeniyle sinema sektöründe pek çok filminin gösterim tarihi sekteye uğradı. Hemen hemen bütün yapımcılar 2020'de vizyona girmesini planladıkları filmleri 2021 ya da 2022 yılına ertelediler. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen film çekimleri başlayan filmler de bulunuyor. Bunlardan birisi de Marvel hayranlarının merakla beklediği Spider-Man 3.
SPIDER-MAN ÇEKİMLERi BAŞLADI
Sony'nin yeni Spider-Man serisi üçüncü filmiyle önümüzdeki yıl beyaz perdeye geri dönüyor. Spider-Man 3'ün çekimleri henüz geçtiğimiz hafta start vermişti.
İLK GÖRSEL GELDİ
Sony çekimlerin başladığı günden sadece bir hafta sonra bugün filmin çekimlerinden ilk görsel geldi. Paylaşılan görselde Tom Holland'ı Spider-Man: Far From Home filmindeki kostümüyle karşımıza çıkıyor. Tom Holland fotoğrafı paylaştığı Instagram gönderisinde "Maske giyin. Ben iki tane giyiyorum..." ifadeleri yer alıyor.
Wear a mask, I'm wearing two... // Repost from @TomHolland1996 @SpiderManMovie pic.twitter.com/ouzgB2zyJc— Sony Pictures (@SonyPictures) November 6, 2020
SPIDER-MAN 3'TE NELER OLACAK?
Jon Watts bir kez daha seriye ait bir filmin yönetmen koltuğuna oturacak. Watts, Far from Home ve Homecoming yapımlarını da yönetmiş ve beğeni toplamıştı.
Benedict Cumberbatch, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filminde Doktor Strange rolünü yeniden canlandıracak. Marvel'ın Yüce Büyücüsü gelecek filmde Tom Holland'ın Örümcek Adam'ına akıl hocası olarak yer alacak.
Açıklamalara göre Spider-Man 3'ün oyuncularından biri de The Amazing Spider-Man'de izlediğimiz Electro karakteriyle Jamie Foxx olacak. Foxx, Peter Parker'ın düşmanlarından birine hayat veriyordu. Ancak Foxx'un bu karakteri, Andrew Garfield'a karşı savaş veriyordu. Sony'nin bu değişiklik için nasıl bir yol açacağı merak konusu.
SPIDER-MAN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Spider-Man 3 filmi 17 Aralık 2021'de gösterime girmesi planlanıyor.
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