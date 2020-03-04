Tools UP! İnceleme

Oyunlardan alınan zevk arkadaşlarla kesinlikle daha çok artıyor. Multiplayer oyunlar bir kenara yan yana aynı ekranda oynamanın eğlencesi kesinlikle tartışılamaz. İşte bu yüzden bazen çok basit görünen oyunlarla bile insan çok uzun süreler eğlenceli saatler geçirebiliyor. Tools Up! işte tam da böyle bir oyun.
Oyunda inşaat işçisi arkadaşlarınızla birlikte sırasıyla karşınıza çıkan perişan durumdaki evleri belli bir süre içinde adam etmeye çalışıyorsunuz. Bunun için badanadan yerdeki halıları söküp yenileriyle değiştirmeye ve duvarları sıvamaya kadar bir çok inşaat işi sizi bekliyor. Süresi içinde bitirdiğiniz her evden sonra açılan yeni projelerde işler giderek daha da zorlaşıyor. Bu durumda işleri verilen süre içinde tamamlamak için takımınız ile birlikte gerçekten çok iyi strateji yapmaktan başka çareniz yok.
İş bilmez usta gibi ortada kalmayın!
Tools Up!'a ilk başladığınızda oyun kontrollerinin nasıl olduğu ile ilgili size çok net bir açıklama veriliyor aslında. Bir tuşa basılı tutarak herhangi bir şeyi elinize alabiliyor ya da etkileşime geçebiliyorsunuz. Diğer bir tuş ise elinizdekileri fırlatmanızı sağlıyor. Aslında çok da zor değil. Anladığınızı düşünüp hemen oyuna daldığınızda ise en kolay olan ilk bölümde bile ne yapacağınızı bilemez bir halde kalakalıyorsunuz.
İkinci oynayışınızda verilen sürenin yarısında bitirebileceğiniz ilk bölümde çok eminim ki ilk seferde süreyi yetiştiremeyeceksiniz. En azından bize öyle oldu :) Elinizdeki kova ve boya tenekesi ile ne yapmanız gerektiğini bulmak tamamen size kalmış. Deneme yanılmalarla geçen sürenin ardından durumu kavradığınızda ise artık eğlence başlıyor ve bundan sonra tek yapmanız gereken birbirinizin ayağına dolanmadan kalan süre içinde evin restorasyonunu tamamlamak.
Blueprint'lere göz atmadan başlamayın
Her bölümde evin içinde hangi bölüme hangi işlemi yapacağınızı gösteren bir blueprint yer alıyor. Bunu elinize alıp kullandığınızda hangi duvarı ne renk boyayacağını nereye halı kaplayacağınız ve nereyi sıvayacağınız işaretleniyor. Ekranın sol tarafında bölümü tamamlayabilmeniz için gerçekleştirmeniz gereken görevlerin sayısına ulaşabiliyorsunuz. Her yeni açılan evle birlikte yeni görevler de listeye ekleniyor. Ancak tümünü öğrendikten sonra elbette tekrara bağlayabiliyor. Gerçi bunun bir önemi yok.
Çünkü süre içinde o işi bitirmek için koştururken sıkılmaya pek de vaktiniz olmuyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynarken herkes bir şeyleri yetiştirmeye çalıştığı için çoğu zaman birbirinizin yolunu kesebiliyor ya da yere bıraktığı kovayı devirip bir çuval inciri berbat edebiliyorsunuz. Çöp kutusu dışarıda olduğu için evden sürekli çıkıp geri girmeniz gerekiyor. Hele ki yere bir şey döküldüyse kayıp düşüp bir de zaman kaybediyorsunuz. Oyunu eğlenceli yapan şeyler de bunlar zaten.
Overcooked'u sevdiyseniz kaçırmayın!
Daha önce oynayan olduysa oyun Overcooked'a oldukça benziyor. Sadece yemek yapmak yerine ev restorasyonu yapıyorsunuz. Onun dışında mekanik ok benziyor. Yakın zamanda bu türde daha bir çok oyun göreceğimize de eminim.
Oyun içinde yanlışlıkla yerinden söktüğünüz ve duvarların içine sıkışan kapılar gibi ufak tefek bug'lar da bulunuyor. Bunlar nadiren bölümü tekrar etmenize yol açabilecek küçük şeyler. Ama yamalarla düzelmeyecek türden değiller. Bunun dışında grafikler oldukça şirin ve renkli tasarlanmış. Eğer ev yenilme işlerini seviyorsanız ve arkadaşlarınız ile birlikte bol kahkahalı eğlenceli saatler geçirmek istiyorsanız Tools UP!'a ben bir şans verin derim.
65
XONE / PS4 / PC /Switch
The Knights of Unity / All in! Games
https://toolsupgame.com/
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