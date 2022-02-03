TP-Link Deco X20-DSL İncelemesi

Bugün evinde internet sorunu olanların bu sorununu kökünden hep birlikte çözeceğiz. Peki, bunu nasıl yapacağız? TP-Link'in Deco X20-DSL adını verdiği hem modem hem router hem de mesh teknolojiyle donatılmış bir cihaz. Yani bu cihazı ister modem olarak kullanabiliyor, isterseniz ağınıza router olarak ilave edebiliyorsunuz. En güzeli ise evinizde her yerden internet çeksin, internetten en yüksek hızda faydalanın istiyorsanız, mesh sistem kurmanızın önünü açıyor. Peki, mesh sistem ne ola ki diye soranlarınız olacaktır, kısaca bunu da hemen açıklayalım.
Mesh Nedir?
Mesh sistemler, özellikle çok katlı ve geniş evler / ofisler için ideal bir çözüm olarak kullanılıyor. Bu yöntem, bildiğimiz menzili genişleten, koridora, arka odalara takılan ağ adaptörlerinden, yönlendiricilerden ve powerline, yani elektrik hattını kullanan sistemlerden ziyade, daha etkili bir çözüm. Zira Mesh sistemler, 2 veya 3 router'ı birbirine köprüleme yöntemi, mesh protokolü ile bağlayarak hem kurulumuyla kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor, hem performansta düşüş yaşatmıyor, hem de kapsama alanını maksimuma ulaştırıyor. Yani bu sistemle her anlamda kazanıyorsunuz diyebiliriz.
2 veya 3 router dedik ama şu an bu cihaz elimizde 1 tane. Evet, Deco X20-DSL bu pakette elimizde tek bir cihaz olarak yer alıyor, yani bunu gerçekten güçlü bir modem – router satın almak istiyorsanız tercih edeceksiniz. Ancak derseniz ki ben mesh sistem kuracağım, WiFi'yı diğer odalara ya da alt veya üst kata performans düşüşü olmadan aktaracağım, o zaman bunun 2'li ve 3'lü paketlerine yöneleceksiniz. 2'li ve 3'lü paketlerde, 1 tane ana modem router olarak bu cihaz yer alırken, yanında Deco X20 router da bulunuyor. Böylece siz bu cihazı interneti dağıtacağınız merkeze koyuyor, sonrasında da uzatmak istediğiniz alanlara da diğer X20 router'larını diziyorsunuz. Bu işlemin sonunda da zaten tüm ev ya da ofis, mesh protokolü üzerinden WiFi ile kaplanıyor. Böylece bu cihazın yanında nasıl bir WiFi performansı alıyorsanız, diğer uçta da WiFi bağlantısından aynı performansı sağlıyorsunuz.
TP-Link Deco X20-DSL Nasıl Kurulur?
Cihazın kurulumu da oldukça basit. Daha önce TP-Link ürünlerini de kullanmış olanlar bilecekler ki, pratik bir Deco uygulaması var. Tamamen Türkçe arayüze sahip bu uygulama üzerinden adımları takip ederek çok basit şekilde Deco X20-DSL'in kurulumunu tamamlayabiliyorsunuz. Tabii ki önden kablo bağlantılarını da yapmanız ve cihazı çalışır hale getirmeniz gerekiyor.
TP-Link Deco X20-DSL Özellikleri Neler?
Evet, birazdan kurulum detaylarına da geleceğiz, ancak önce biraz cihazı özelliklerle yakından tanıyalım.
Deco X20-DSL, VDSL2 destekli bir cihaz. Wi-Fi 6 desteğine sahip ve ayrıca elbette IPv6 uyumluluğu da gösteriyor. 2.4GHz frekans bandında 574 Mbps, 5GHz frekans bandında ise 1200 Mbps teorik hızlara erişebilecek kapasitede olan Deco X20-DSL, elbette günün sonunda sizin internet altyapınız kadar performans gösterecek. Benim evde kullandığım internet 100 Mbps ile sınırlı olunca, ben de azami noktada 100 Mbps'i gördüm bu cihazdan ki bu söylediğim iyi bir şey anlamına geliyor. Yani azami performans alabileceksiniz.
Öte yandan bu cihazı tek başına kullansanız da WiFi menzilinin bir hayli geniş olduğundan söz edebiliriz. Benim evimde yaklaşık 10 metrelik bir koridor var ve modem arka odaya kurulu. Normal şartlarda ayrı bir mesh sistem de kullanıyorum, ancak bu cihazla da tek başına benzeri bir performans aldığımı söyleyebilirim. Modemi kurduğum arka odadan salona kadar WiFi sinyali alabildim. Ancak tabii ki tam performans için, eğer ben bu cihazı satın alsam, Deco X20-DSL ve 1 X20 router içeren 2-pack paketini tercih ederim ki, her 2 uçta da azami performans sağlayabileyim. Demek istediğimi anlatabildiğimi sanıyorum.
Kurulumu yaptıktan sonra uygulama içinden pek çok ayara da erişebiliyorsunuz. Bunlar arasında güvenlik noktasında ebeveyn kontrolleri ve HomeShield güvenlik özellikleri yer alıyor. Cihazınıza kim bağlı, hangi sayfalar ziyaret ediliyor; tüm güvenlik seçeneklerini uygulama üzerinden görebiliyorsunuz.
Sonuç
Evet, sanıyoruz ki buraya kadar her şey tamam. Eğer eviniz zaten tipik 2+1 şeklinde bir ev ise, bu cihaz size tek başına fazlasıyla yeterli olacaktır. Eğer biraz daha geniş, benimki gibi uzunca bir koridoru olan bir evde yaşıyorsanız, o zaman benim tavsiyem bu ürünün 2-pack modelini tercih etmeniz olacak. Ya da eğer 2 katlı bir evde yaşıyorsanız ise, bu defa da 3-pack modelini tercih etmeniz daha mantıklı -ki benim de bir önceki evimdeki kullanım şeklim tam olarak böyleydi. Hatta kullandığım ürün de TP-Link Deco M5'in 3 cihazlı mesh sistemiydi. Artık bu noktada siz ölçüp tartar, kendinize göre olana karar verirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kurulum olur, bağlantı sorunu olur, hangi cihazı almanız gerektiği konusunda olur, tüm sorularınızı aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum.
CHIP Online Notu: %92
+ Üst seviye performans
+ Kolay kurulum & kullanım
+ Gigabit Ethernet portları
+ Güvenlik özellikleri
- USB yok
Teknik Detaylar
- Standart IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Bağlantı Hızı 574Mpbs (2.4GHz), 1201Mpbs (5GHz)
- Arabirim 10/100/1000Mbps LAN (4 adet), 10/100/1000Mbps WAN, USB 3.0
- Buton Reset
- Frekans 2.4GHz, 5GHz
- Boyutlar 105 x 105 x 167 mm
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın