TP-Link Deco'lar ile Eksiksiz Mesh Ağı Mümkün

Evlerdeki farklı internet sorunları için etkili çözümlerden biri Mesh WiFi ağı oluşturmak. Aynı ağ adı ve şifresi ile evin içinde gezinirken dahi kesintisiz bir internet sağlayan Mesh WiFi ağları, hem güçlü bir bağlantı, hem daha geniş kapsama alanı sunuyor. TP-Link'in Mesh ev sistemi olan Deco ailesi, aynı zamanda güçlü güvenlik özelliklerine de sahip.
Yakın zamana kadar TP-Link Deco ailesi, yönlendirici (router), menzil genişletici (range extender), powerline özellikli olmak üzere zengin model seçeneğine sahipti ama 'modem' ailenin eksik üyesiydi. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan WiFi 6 destekli Deco X20-DSL modem ile Deco ailesi bu eksikliği giderdi ve tamamen Deco modellerinden oluşan bir ev ağı kurmak mümkün hale geldi. Mevcut Deco kullanıcıları da modem yenilemek istediklerinde Deco X20-DSL'i tercih ederek Mesh WiFi ağlarını çok daha güçlü hale getirebilecekler ve tek bir uygulama ile (Deco uygulaması) tüm ağı kontrol edebilecekler.
TP-Link, Deco Mesh ailesini sürekli geliştirdi, yeni ve farklı ihtiyaçlara, bütçelere uygun modeller ile aileyi zenginleştirdi. Bunun yanı sıra farklı özellikli modeller de sundu. Menzil genişletici ya da powerline adaptör özellikli Deco modelleri oluşturuldu. Tüm Deco'ların birlikte sorunsuzca kullanılabilmesi, kullanıcılara ağı genişletirken esneklik sağlıyor. Örneğin Deco M5 modeli ile Mesh ağı oluşturan bir kullanıcı, bir süre sonra bu ağa menzil genişletici olan Deco M3W'yi ya da biri menzil genişletici olan Deco E3 paketini ekleyebiliyor. Android ve iOS destekli Deco uygulaması üzerinden yeni eklenen Deco modellerini ağa eklemek de çok kolay, bir uzmanlık gerektirmiyor.
Deco modem, ne artı sağlıyor?
Modem olarak da bir Deco modelinin tercih edilmesi başta hız olmak üzere kullanıcılara pek çok avantaj sağlıyor. Modem üyesi eksikken de son derece sağlıklı bir Mesh WiFi ağı oluşturmak mümkündü. Ancak modemin WiFi gücü Deco'ların gerisinde kalabiliyordu. Şimdi Deco X20-DSL ile bu sorun ortadan kalktı. WiFi 6 teknolojisine sahip olan Deco modem, çok daha hızlı, istikrarlı ve geniş kapsama alanlı bir ağ oluşturmayı sağlıyor. Deco Mesh ağının gerçek gücü ve performansı, modemin de eklenmesiyle ortaya çıkıyor.
Ayrıca tüm Deco'lar Deco uygulamasıyla akıllı telefonlar üzerinden, her yerden kontrol edilebiliyor. Modem de Deco ailesinden olduğunda tüm ev ağı tek bir uygulama üzerinden izlenebiliyor, her tür ayarı, kontrolü yapılabiliyor. Modem ayarı için ayrı bir uygulama ya da arayüz kullanılması gerekmiyor. Bu da kullanıcılara ciddi bir avantaj sağlıyor.
TP-Link, Deco ailesini geliştirmeye devam ediyor. Sürekli yeni modeller ile seçenek oluşturulurken ürün grubu olarak da zenginleştiriliyor. Örneğin Deco modem konusunda da kullanıcılara yakında seçenek sunulacağı bildiriliyor.
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