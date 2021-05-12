TP-Link, iF Tasarım Ödülleri 2021 Kazananı Oldu

Dünyanın lider WLAN ürünleri tedarikçisi TP-Link, yenilikçi ve kullanıcı değerine sahip ürünüyle bir kez daha iF TASARIM ÖDÜLÜ kazandı. Yerleşik Alexa'ya sahip bir Mesh WiFi 6 sistemi olan Deco Voice X20 ürünü, 'Ürün Tasarımı – Telekomünikasyon' kategorisinde ödül aldı.
Ödül duyurusu, dünyanın en eski bağımsız tasarım kuruluşu olan Hannover merkezli iF International Forum Design GmbH (iF) tarafından yapıldı. iF, her zaman "CreatiFe Tasarımın Gücü" ile küresel zorlukların üstesinden gelineceğini savundu.
Deco Voice X20, modern akıllı ev düşünülerek tasarlanmış bir Mesh WiFi 6 sistemi. Ses özelliğine sahip olan ilk yönlendirici olan üründe, yerleşik Alexa bulunuyor. TP-Link bu ürünle, müşterilere tüm evi kapsayan WiFi ve ses kontrolünün ek faydalarını sağlamayı amaçlıyor. En yeni WiFi 6 ve Mesh teknolojileri aracılığıyla evin her yerinde yüksek hızlı ve düşük gecikmeli WiFi kapsama alanı sunuluyor.
Yerleşik Alexa sayesinde müşteriler ayrı bir akıllı hoparlöre ihtiyaç duymadan akıllı evlerini ve tüm akıllı cihazları yönetebiliyorlar. Mesh WiFi sistemi ise, kullanıcıların farklı Deco birimleri arasında en sevdikleri müziği çalmalarına olanak tanıyarak evlerinde hem daha iyi WiFi hem de akustik deneyimler yaşamalarını sağlıyor.
Deco Voice X20, üstün Mesh WiFi kapsama alanı ve ses kontrolü deneyimi ile 98 üyeli jüri tarafından ödüle değer bulundu. Rekabetin oldukça yoğun olduğu yarışmada 52 ülkeden yaklaşık 10 bin başvuru, dünyanın dört bir yanından bağımsız uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.
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