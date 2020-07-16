TP-Link'ten Mesh Destekli, Güçlü Modem Archer VR2100 Satışa Çıktı!

TP-Link, OneMesh destekli ürünlerle Mesh WiFi oluşturabilen yeni modemini satışa sundu. Archer VR2100 model modem/router, SuperVDSL desteğine sahip ve güçlü, hızlı ve güvenli bir ağ oluşturuyor.