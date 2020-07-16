TP-Link'ten Mesh Destekli, Güçlü Modem Archer VR2100 Satışa Çıktı!

TP-Link®, hızlı, güçlü ve güvenli bir ağ oluşturan yeni modem/router'ını satışa sundu. Archer VR2100 model modem, TP-Link'in OneMeshTM teknolojisine sahip ve bu teknolojiyi destekleyen TP-Link ürünleriyle birlikte Mesh WiFi ağı oluşturabiliyor. Böylece tek bir WiFi adı ve şifresi olan ve tüm evi kapsayan bir ağ ile evde kesintisiz bağlantı sağlanıyor.
TP-Link'in yeni modem/router'ı, hem kablolu hem kablosuz bağlantıda yüksek hız beklenen ve çok sayıda cihazın ağa dahil olduğu evler ve küçük ofisler için uygun bir ürün. En yeni teknolojilerle donatılan modem/router, yüksek bağlantı hızı, daha geniş kapsama alanı, Mesh desteği ve güçlü güvenlik özellikleri ile kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor ve kullanıcıları internet bağlantısında adeta 'hızlı şeride' geçiriyor.
Archer VR2100'ün sunduğu güçlü teknik özelliklerden biri, en yeni VDSL teknolojisi olan SuperVDSL (VDSL2 Profile 35b) desteği. SuperVDSL sayesinde bir önceki VDSL teknolojisine oranla 3.5 kat daha yüksek hız sunan modem, geriye dönük uyumu sayesinde tüm DSL bağlantı tiplerinde (VDSL2, ADSL2+, ADSL2 ve ADSL) kullanılabiliyor.
Farklı İnternet Bağlantı Tipleri Desteği...
Archer VR2100 modem/router, çok yönlü bağlantı desteği sunuyor. Hem DSL, hem fiber, hem de kablo bağlantılarını destekleyen ürün, aynı zamanda üzerinde yer alan USB girişine 3G/4G adaptörü takılarak mobil internet bağlantısı kurulmasına da olanak veriyor. Bu sayede sabit internette bir kesinti ya da sorun olduğunda yedek bir bağlantı seçeneği olarak mobil internet devreye alınabiliyor.
TP-Link'in yeni modemi, çok yüksek hızda bağlantı desteğine sahip. Üstelik hem kablolu bağlantıda, hem de kablosuz bağlantıda (WiFi) yüksek hız sunuyor. Kablosuz bağlantıda AC ve çift bant desteği sayesinde toplamda 2100 Mbps'ye varan (5 GHz bandında 1733 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps) hızlara ulaşabilen modem, HD film, online oyun gibi yüksek hız gerektiren uygulamaları WiFi bağlantısında da sorunsuz çalıştırabiliyor. Kablosuz bağlantıda bu kadar yüksek hız sunan cihaz, kablolu bağlantıda da dört adet Gigabit bağlantı noktası ile yıldırım hızında bağlantı sağlıyor. Ağa sadece kablo ile bağlanabilen cihazlar bu dört girişe bağlanarak ağa dahil ediliyor ve her biri Gigabit hızda internete erişiyor. Ayrıca modem üzerinde bir adet de USB 3.0 girişi de yer alıyor.
Archer VR2100, bu yüksek hızları ağa bağlı cihaz sayısı artsa da sunabiliyor, performansı düşmüyor. Modemin gelişmiş teknik özelliklerinden bir diğeri olan 4x4 MU-MIMO teknolojisi, bağlı her cihaz için yüksek bağlantı hızı ve verimli bir akış sağlıyor, bekleme süresini azaltıyor. Böylece çok daha verimli bir WiFi bağlantısı elde ediliyor.
Güçlü Güvenlik, Kolay Yönetim...
Archer VR2100, sadece güçlü teknik özelliklere sahip değil, aynı zamanda kurulumu, yönetimi kolay olan, güvenlik ve kullanım özellikleri zengin bir modem. Ebeveyn Denetimleri, Misafir Ağı uygulamaları sayesinde çok daha güvenli bir ağ ve internet keyfi sunan modem, aynı zamanda bazı cihaz ya da uygulamalara öncelik verme olanağı da sunuyor. QoS özelliği ile öncelik verilecek cihaz ya da uygulama kolayca seçiliyor ve ister kablolu ister kablosuz bağlantıda bu cihaz ya da uygulama ilk sırada yer alarak çok daha kaliteli bir bağlantıya sahip oluyor. Böylece öncelik verilen örneğin film ya da oyun, daha keyifli hale geliyor.
OneMeshTM desteğine sahip ürünlerle (örneğin WiFi menzil artırıcı, powerline adaptör vb) ağı genişletmek son derece kolay. Daha geniş bir Mesh WiFi ağı oluşturup, aynı ağ adı ve şifre ile bu farklı cihazlara bağlanarak ev içinde kesintisiz bağlantı sağlanıyor. TP-Link'in Tether uygulaması (Android ve iOS detsekli) sayesinde ilk kurulumdan yönetime, ağa OneMesh destekli cihaz eklemeye kadar tüm işlemler kolayca yapılabiliyor. Ebeveyn Denetimleri ya da Misafir Ağı oluşturmak, Tether uygulaması ile akıllı telefonlardan birkaç dokunuşla kolay ve keyifli hale geliyor. Ayrıca, modemden uzaktayken de bağlantı ayarları, bağlı cihazlar Tether üzerinden takip edilip gerekirse engellemeler, değişiklikler yapmak mümkün oluyor.
6000V yıldırım koruması ile fırtınaların neden olduğu elektrik hasarlarından da korunan Archer VR2100, KDV dahil 120 USD fiyatla Türkiye'de satışa sunuldu.
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