TP-Link Omada SDN ile Ağ Yönetimi Çok Kolay

Kurumsal ağların yönetimi artık çok kolay ve rahat hale geliyor. Ağdaki erişim noktaları için ayrı, switchler için ayrı, ağ geçitleri için farklı sistemler ya da yazılımlar gerektiren ve bu nedenle hem zaman hem uzmanlık isteyen ağ yönetimi, TP-Link Omada SDN ile son derece kolaylaştı. Yeni teknolojiye dayanan Omada, bulut denetleyicilerini, erişim noktalarını, anahtarları, ağ geçitlerini ve daha fazlasını tam bir Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) çözümüne entegre ediyor ve hepsi tek bir arabirimden kontrol edilen yüzde 100 merkezi bulut yönetimi sağlıyor.
Geleneksel bir ağda, ağ dağıtımı karmaşık, bakımı ve yatay olarak genişletilmesi zordur ve bilgi birikimi, uzmanlık gerektirir. SDN teknolojisi bu sorunu çözüyor. SDN ağının merkezinde, ağ hizmetlerini ve veri dağıtımını otomatik yapan bir denetleyici yazılım sistemi bulunuyor. SDN teknolojisi ile Omada, ağ hizmetlerinin otomatik olarak dağıtımını ve ağ geçitleri, anahtarlar ve erişim noktaları arasında otomatik veri dağıtımı sağlıyor.
Omada SDN Neler Sunuyor?
Omada SDN'in hızlı ve rahat bir yönetim sunmasını sağlayan üç temel teknoloji bulunuyor. Birincisi, aynı ağdaki erişim noktalarının (access point-AP) kanal ayarlarını ve iletim gücü seviyelerini otomatik olarak ayarlayarak güçlü kablosuz performans sağlayan 'yapay zeka' (AI) güdümlü teknoloji. Olası ağ sorunlarını da analiz ederek kullanıcıları uyarıp çözüm öneren bu teknoloji sayesinde çok sayıda erişim noktası yer alan bir ağda parazit vb sorunlarda endişe duymaya gerek kalmıyor, ağ performansı hep yüksek oluyor.
İkinci teknoloji ise 'sıfır dokunuşlu hazırlama' denilen ve uzmanlık gerektirmeden yapılandırma sağlayan teknoloji. Bu sayede Omada bulut'u yapılandırmak için mühendise ya da teknik personele gerek kalmıyor. Omada SDN, yapılandırılmış olarak kullanıcılara sunuluyor. Sıfır dokunuşlu dağıtım, çoklu site ağlarını uzaktan dağıtmaya ve yapılandırmaya olanak tanıyor. Kurumlar ağlarını istedikleri gibi kurabiliyorlar. Tam anlamıyla bir 'kendin yap' (DIY) ağı kurma olanağı sunuluyor.
Son olarak Omada SDN, yüksek yoğunluklu WiFi dağıtımı sağlıyor. Kurumsal düzeyde yonga setleri, özel antenler, gelişmiş RF işlevleri, otomatik kanal seçimi ve güç ayarı ile donatılmış olan Omada, WiFi 6 ve WiFi 5 erişim noktaları, yüksek yoğunluklu ortamlar için yüksek eşzamanlılık kapasitesine sahip. Bu özellik Omada SDN'nin yalnızca normal çalışmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda her cihazın karmaşık bir ağ ortamında kararlı bir bağlantıya sahip olmasını da garanti ediyor.
TP-Link, kullanıcılara iki tip Omada SDN çözümü sunuyor: Bulut Tabanlı Denetleyici (tamamen bulutta) ve bulut erişimine sahip Hibrit Bulut Denetleyicisi (şirket içi). Kurumlar, iş gereksinimlerine uygun olan denetleyici tipini seçebiliyorlar. Eğer kurum içinde bilgi işlem merkezi ya da personeli yoksa ve ağı yönetmek için zaman harcanmak istenmiyorsa yalnızca bulut seçeneği tercih edilebilir. Teknik personeli olan ve farklı ayarlarla daha kişiselleşmiş bir ağ isteyen kurumlar ise hibrit denetleyiciyi seçebilirler.
Benzerlerine oranla çok uygun bir fiyatla satışa sunulan ve tüm ağı bulut tabanlı olarak kolayca yönetmeyi sağlayan Omada SDN, sorunsuz bir ağdan çok daha fazlasını sağlıyor. Omada SDN ile kurumlar daha kullanışlı, verimli ve güvenli yönetim yöntemlerine erişiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın