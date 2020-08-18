TP-Link Omada SDN ile Ağ Yönetimi Çok Kolay

TP-Link, kurumsal ağların yönetimini ciddi anlamda kolaylaştıran Omada SDN'i satışa sundu. Yüzde 100 merkezi bulut yönetimi ile Omada SDN, ağdaki farklı türdeki tüm ürünleri tek bir arabirimden kontrol etmeyi sağlıyor.