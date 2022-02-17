TP-Link'ten Üçü Bir Arada Yönlendirici

Evlerde WiFi'a bağlı cihaz sayısı arttıkça eve interneti getirmeyi sağlayan modemler tek başına evdeki WiFi sorunları için çözüm olamıyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre farklı ağ ürünleri kullanarak bu sorunları aşmaya çalışıyorlar. Evlerde modemden sonra en çok kullanılan ağ ürünleri ise yönlendiriciler (router) ve WiFi menzil genişleticiler (range extender). Dünya kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, tek kutuda üç işleve sahip yeni yönlendiricisini satışa sundu. Archer C54 model yönlendirici, aynı zamanda erişim noktası ve menzil genişletici modlarıyla evlerdeki en temel WiFi sorunlarını tek bir cihazla çözmeyi hedefliyor.
802.11AC teknolojili ve çift bant desteğine sahip olan Archer C54, fazla sayıda cihazın ağa bağlandığı evlerde bu yükü kaldırabilen ve yüksek ağ performansı sunan bir ürün. Her iki bantta toplam 1200 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen yönlendirici, MU-MIMO teknolojisi sayesinde çok sayıda cihaz ağa bağlandığında da düşük gecikme süreleri ile kullanıcıları memnun ediyor.
Cihazın kapsama alanı da geniş. Üzerinde yer alan 4 adet güçlü yerleşik anten ve Hüzmeleme (Beamforming) teknolojisi sayesinde daha geniş bir alana ve WiFi'a bağlı cihazlara doğru sinyalleri ulaştırabiliyor.
Çok İşlevli, Kolay Kullanımlı...
Archer C54, yönlendirici işlevinin yanı sıra erişim noktası (access point) ve menzil genişletici (range extender) işlevlerine de sahip. Üçü bir arada özelliği sayesinde evlerdeki internete ilişkin gereksinimleri tek başında çözebiliyor. Cihazın yönlendirici modu, evde kablosuz bir ağ oluşturmayı ve interneti farklı cihazlara paylaştırmayı sağlıyor. İkinci mod olan erişim noktası modu, mevcut kablolu ağı kablosuz hale getiriyor; menzil genişletici modu ise WiFi ağının kapsama alanını artırıyor. Böylece tek bir cihazla hem daha hızlı, hem kapsama alanı daha geniş bir ağ oluşturuluyor, hem de ister kablolu ister kablosuz daha çok cihaz ağa erişebiliyor.
Küçük, kompakt bir tasarıma sahip olan Archer C54, az yer kaplıyor ama çok iş görüyor. Ebeveyn denetimleri, misafir ağı, QoS gibi gelişmiş özellikleri sayesinde kullanıcılara ağı kolayca yönetme ve güvenli bir ağ oluşturma olanağı sunuyor. IPTV ve IPv6 desteği olan ürün, TP-Link'in Tether uygulaması sayesinde her yerden kolayca yönetilebiliyor.
Pek çok zorlu testten başarıyla geçen Archer C54, gelişmiş özellikleri ve çok işlevliliğine oranla uygun bir fiyata sahip. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 32 USD olarak açıklanıyor.
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