TP-Link'ten Üçü Bir Arada Yönlendirici

TP-Link, üç farklı moda sahip yeni ve güçlü bir yönlendiriciyi (router) satışa sundu. Archer C54 model yönlendirici aynı zamanda Wi-Fi menzil genişletici ve erişim noktası özelliklerine sahip.