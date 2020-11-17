TP-Link: "Wi-Fi 6 Denince Akla Gelen Marka Olmayı Hedefliyoruz"

Kablosuz ağ pazarında uzun yıllardır lider olan ve pazara yön veren TP-Link, en yeni Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 6'ya geçişin daha hızlı olmasını bekliyor. Wi-Fi standartlarının teknolojik olarak ortaya çıkmasından yaklaşık 5-6 yıl sonra pazarda egemen hale gelebildiğini söyleyen TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang, "Wi-Fi 6'da bu sürenin daha kısa olacağını tahmin ediyoruz" diyor.
TP-Link'in tüm stratejisini bu geçişin daha kısa olacağı beklentisiyle yaptığını ve pazarda da bu doğrultuda tepkiler gözlemlediklerini ifade eden Yang, "Örneğin bir önceki Wi-Fi standardı olan 802.11ac'li (Wi-Fi 5) ilk ürünler 2013 yılında satışa sunulmaya başlandı. AC'nin pazara egemen olması ise 2020 yılını buldu. Wi-Fi 6 yani AX teknolojisinin ise 2022 ya da en geç 2024'te en çok satılan teknoloji haline gelmesini bekliyoruz" diyor. Wi-Fi 6'ya geçişin ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini söyleyen Yang, "ABD, Japonya gibi ülkelerde daha hızlı geçiş yaşanıyor. Bu ülkelerde bu yıl satılan ağ ürünleri içinde Wi-Fi 6'lı ürünlerin payı biraz daha yüksek. 2021'de bu payda sıçrama olacağını öngörüyoruz" diyor.
Covid salgınının etkileri
Covid salgınının, insanların evlerdeki ağ gereksinimlerini daha iyi fark etmelerine neden olduğunu belirten Yang, "Evden çalışma ve uzaktan eğitim, ağ ürünlerine talebi arttırdı. Kullanıcılar daha hızlı ve kaliteli internet bağlantısı istiyor. Bu Wi-Fi 6 ürünlerine talebi de olumlu etkiliyor" diyor. Buna karşın salgından tüm dünya ekonomilerinin olumsuz etkilendiğine ve ekonomik daralmanın daha net öngörü yapmayı engellediğine dikkat çeken Yang, "Wi-Fi 6'lı ürünlerin 2022-2024 döneminde pazarda egemen olmasını bekliyoruz. TP-Link olarak biz Wi-Fi 6'ya yatırımımızı hiç azaltmadan sürdürüyoruz. Şu anda hem ürün grubu olarak hem model sayısı olarak en geniş ürün seçeneğine sahip markalardan biriyiz. Amacımız, Wi-Fi 6 dendiğinde akla gelen ilk marka olmak. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz," diyor.
Türkiye'de 2019 yılında ilk Wi-Fi 6'lı ürünü satışa sunduklarını ve bu ay itibarıyla model sayısını dokuza çıkardıklarını vurgulayan Yang, bu sayının daha da artacağını belirtiyor. "Türkiye pazarında daha önceki Wi-Fi standartlarının ilk satışa sunulduğu yıllara göre Wi-Fi 6'ya daha fazla ilgi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Henüz toplam satışlar içindeki oranı az ama örneğin AC'nin ilk satışa sunulduğundaki orandan bir hayli yüksek. Eğer TL'deki değer kaybı olmasaydı bu oranın daha yüksek olması mümkündü" diyen Yang, 2021 yılında Türkiye'de ağ pazarında AC'nin (Wi-Fi 5) giriş standardı olacağını ve Wi-Fi 6'nın pazardaki payını artıracağını beklediklerini ifade ediyor.
Yeni teknolojiye yatırım yapılmalı
"Kullanıcılara yeni teknolojileri sunuyoruz. Örneğin TP-Link olarak Wi-Fi 4 (802.11N) teknoloji model sayımız çok çok az, bu teknolojiyi bitiriyoruz artık. Bu yılki satışlarımız içinde AC'nin ciddi bir ağırlığı var. Tüketicilere önerim de bu yönde. Yeni ağ ürünü alacaklar mutlaka yeni teknolojli ürünlere yatırım yapsınlar. AC, alt sınır olmalı" diyen Yang, hem ağ kalitesi ve performansı hem de yatırımın daha uzun süreli olması açısından bunun önemine dikkat çekiyor.
TP-Link'in şu anda Türkiye'de Wi-Fi 6 teknolojisine sahip yönlendirici (router), menzil genişletici (range extender), Mesh ağ sistemi ve PCIe adaptör ürün gruplarında modelleri yer alıyor. İlk Wi-Fi 6 teknolojili modemin ise 2021 başında satışa sunulacağı açıklanıyor.
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