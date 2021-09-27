TP-Link, WiFi 6E Ürünlerini Duyurdu

TP-Link, en yeni WiFi teknolojisi olan WiFi 6E'li yeni Deco Mesh ürünlerini duyurdu. WiFi 6 teknolojisinin tüm potansiyelini ortaya çıkaran WiFi 6E teknolojili TP-Link ürünleri, yakında satışa sunulacak.

TP-Link, WiFi 6E Ürünlerini Duyurdu

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