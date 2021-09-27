TP-Link, WiFi 6E Ürünlerini Duyurdu

TP-Link, WiFi 6 teknolojisinin bir üst versiyonu olan WiFi 6E teknolojili yeni Deco Mesh çözümlerini duyurdu. Deco XE75 ve Deco XE200 model adlı ürünler, yepyeni bir Mesh WiFi çağına geçiş sağlıyor. WiFi 6 teknolojisinin tüm potansiyelini ortaya çıkaran WiFi 6E teknolojisi ile Mesh teknolojisinin bir araya gelmesi, günümüzde yaşanan pek çok WiFi sorununu kesin bir şekilde ortadan kaldırıyor.
WiFi 6E ile TP-Link'in gelişmiş Mesh WiFi teknolojisi kapsama alanı, hız ve toplam ağ kapasitesinde büyük bir artış sağlıyor. Kullanıcılar daha hızlı yükleme süreleri ve daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesi özellikleriyle geleceğin ağ iletişiminin keyfini bugün çıkarabilecek.
WiFi 6E neler getiriyor?
WiFi 6E teknolojisinin getirdiği 6 GHz bandı sayesinde, bant genişliği sorunu, hız düşüşleri ortadan kalkıyor. 6 GHz sayesinde 160 MHz kullanabilen çok sayıda kanal oluşuyor; bu da bant genişliği ve hız konusunda çok önemli avantajlar sağlıyor. Aynı zamanda 6GHz bandı temiz olduğundan ve tıkanıklık oluşturmadığından eski cihazlardan kaynaklanan parazit sorununu da ortadan kaldırıyor.
Deco XE75 – Akıllı Ev Mesh WiFi Sistemi
TP-Link'in duyurduğu WiFi 6E teknolojili ilk ürün Deco XE75, AI-Driven mesh teknolojisine sahip. 6 GHz bandı sayesinde daha fazla bant genişliği, daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süreleri sağlayan ürün, tüm evi kapsayan, kesintisiz ve güçlü bir Mesh WiFi ağı oluşturuyor.
İki birimden oluşan bir Deco XE75 ile 500 metrekare bir evi kapsayan ve 150'den fazla cihaza bağlantı desteği sağlayan bir WiFi ağı kurmak mümkün. Gelişmiş AI-Driven teknolojisine sahip olan Deco XE75, otomatik olarak öğrenebiliyor ve kullanıldıkça kendisini geliştiriyor. Böylece kullanıcı ihtiyaçlarına, isteklerine uygun, gelişmiş bir ağ oluşuyor. Tüm bunlara ek olarak TP-Link HomeShield güvenlik paketi sayesinde, ev ağı ve bağlı cihazlar güvende kalıyor.
TP-Link'in Mesh WiFi Amiral Gemisi: Deco XE200
En yeni WiFi 6E teknolojisi ile 10 Gbps WiFi çağına adım atan TP-Link, Mesh sistemlerinde amiral gemisi olan Deco XE200'ü tanıttı. WiFi 6E, 1024-QAM ve 160 MHz kanal teknolojilerinden yararlanan ürün, son derece hızlı, üç bantlı WiFi ağı oluşturuyor. Toplamda 11.000 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen ürün ile 200'den fazla cihaz kapasitesine sahip bir ev Mesh ağı kurulabiliyor. İki birimden oluşan Deco XE200 paketi ile 200 metrekare alanda sorunsuz bir WiFi ağı elde etmek mümkün oluyor.
Deco XE200'ün içerisinde 16 adet yüksek kazançlı anten yer alıyor. Bu sayede eşzamanlı olarak daha yüksek aktarımlar yapılabiliyor, bir seferde daha fazla kodlanmış veri aktarılabiliyor. Ayrıca cihaz üzerinde yer alan çoklu Gigabit WAN/LAN bağlantı noktaları sayesinde, kablolu bağlantı performansı da yüksek oluyor ve kablolu bağlantıda da geniş bant hızından tam olarak yararlanılabiliyor. 10 Gbps Ethernet girişi sayesinde, ultra hızlı bağlantı ihtiyacı olan kullanıcıların sorunu çözülüyor. Deco XE75'de olduğu gibi AI-Driven ve TP-Link HomeSihield özelliklerine sahip olan Deco XE200, TP-Link'in Deco Mesh ailesinin amiral gemisi olmaya layık pek çok özellikle donatılmış durumda.
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