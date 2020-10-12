Trump'ın Bu COVID-19 Tweeti, Yanıltıcı Olduğu Gerekçesiyle Gizlendi

Twitter, COVID-19 tedavisinin ardından taburcu olan ABD Başkanı Donald Trump'ın "COVID-19 bağışıklığı kazandım" tweet'ini yanıltıcı olduğu gerekçesiyle, bir uyarı mesajının arkasına gizledi.