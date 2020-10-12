Trump'ın Bu COVID-19 Tweeti, Yanıltıcı Olduğu Gerekçesiyle Gizlendi

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın "koronavirüse karşı bağışık olduğunu" söylediği bir tweet'i gizledi. Böylece sosyal platform, Trump'ın tweet'lerine karşı bir haftada üçüncü kez "önlem" almış oldu.
Söz konusu tweet, sosyal platform tarafından bir uyarı mesajının arkasına yerleştirildi. Uyarı mesajı, tweet'in sitenin kurallarını çiğnediğini ve "COVID-19 ile ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zarar verici bilgi içerdiğini" söylüyor. Twitter'ın kurallarına göre koronavirüsle ilgili zarara yol açabilecek bilgiler paylaşmaya izin verilmiyor; buna belirli bir grubun virüsten etkilenmediğini ileri sürmek, çamaşır suyu içmek gibi ölümcül olabilecek iddialar dahil.
Twitter, Trump'ın tweet'inin merak edilebileceği için erişilebilir kalacağını ancak etkileşimin kısıtlı olacağını belirtti.
COVID-19'a yakalanan Trump, geçen hafta pazartesi günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Beyaz Saray'a dönmüştü. Trump'ın doktorları, ABD Başkanının tedaviye cevap verdiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söylemişti.
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