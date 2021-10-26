Tüketicilerin % 83'ü 'Efsane Cuma'da Alışveriş Yapacak

Tüketicilerin yüzlerce markanın binlerce ürününe indirimli fiyatlarla sahip olabileceği 'Efsane Cuma' ve 'Siber Pazartesi' günleri için geri sayım başladı. Araştırmalara göre vatandaşın yüzde 83.6'si Efsane Cuma gu¨nu¨ alıs¸veris¸ yapacağını belirtiyor. Tüketiciler alışveriş için uygun fiyat ve pratik olması nedeniyle mobil kanallara yöneliyor.

Tüketiciler "Efsane Cuma"yı Bekliyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Ay'da Kullanılmak Üzere, Elektrikli Bir Motosiklet Geliştirildi!
Intel Core i9-12900K, Daha Çıkmadan Birileri Tarafından Satın Alındı!
Apple, Uygulama Mağazası App Store'da Uyguladığı Kuralları Değiştiriyor!
Şimdi de Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Arka Panelinin Fotoğrafı Sızdı
Toyota'nın Yeni Crossover'ı "Aygo X" Tanıtıldı

 

 