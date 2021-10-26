Tüketicilerin % 83'ü 'Efsane Cuma'da Alışveriş Yapacak

Tüketicilerin yüzlerce markanın binlerce ürününe indirimli fiyatlarla sahip olabileceği 'Efsane Cuma' ve 'Siber Pazartesi' günleri için geri sayım başladı. Araştırmalara göre vatandaşın yüzde 83.6'si Efsane Cuma gu¨nu¨ alıs¸veris¸ yapacağını belirtiyor. Tüketiciler alışveriş için uygun fiyat ve pratik olması nedeniyle mobil kanallara yöneliyor.