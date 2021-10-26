Tüketicilerin % 83'ü 'Efsane Cuma'da Alışveriş Yapacak

Amerika'dan başlayıp tüm dünyaya yayılan Efsane Cuma (Kara Cuma) ve Siber Pazartesi dönemine sayılı günler kaldı. Her yıl tüketicilerin; markaların en büyük indirimlerini heyecanla beklediği Efsane Cuma ve Siber Pazartesi dönemi geldi çattı. Bu yıl 26 Kasım Cuma ve 29 Kasım Pazartesi günleri gerçekleşecek indirimler için markalar da hazırlıklarına başladı. Artık daha önceki yıllarda olduğu gibi yalnızca iki günle sınırlı kalmayan indirim dönemini markalar koskoca bir haftaya hatta bazen iki haftaya yayıyor. Bu dönemde tüketiciler için kaçırılmayacak indirim fırsatları yaratan markalar, kampanyalarını hedef kitlelerine ulaştırmanın en etkili yollarını aramaya devam ediyor.
KATILIMCILARIN %83,6'sı EFSANE CUMA, %77,8'i SİBER PAZARTESİDE ALIŞVERİŞ YAPACAK
AdColony bu büyük indirim döneminde akıllı telefonların Türkiye'deki kullanıcıların üzerindeki etkisini ve markaların tüketicilerle nasıl etkileşim kurabileceğini analiz etmek için bir araştırma yaptı. Bağımsız araştırma şirketi GlobalWebIndex ile birlikte yapılan 'Efsane Cuma & Siber Pazartesi Araştırması'ndan çıkan sonuçlar ise mobilin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 1350 kişi ile online gerçekleştirilen ankete katılanların %83,6'sı Efsane Cuma gu¨nu¨ alıs¸veris¸ yapacağını belirtirken, %77,8'i Siber Pazartesi günü alışveriş yapacaklarını söylüyor. Tüketicilerin %7,9'u internet üzerinden alışveriş yaparken sadece akıllı telefonlarını kullandığını, %15,6'sı ise çoğu zaman akıllı telefonlarını ve bazen de masaüstü bilgisayarlarını kullandığını belirtiyor.
PROMOSYON BEKLENTİSİ YÜKSEK
Mobil cihazından alışveriş yapan tüketicilerin beklentileri ise her konuda olduğu gibi farklılık gösteriyor. Türkiye'deki kullanıcıların %80,8'i alışveriş yaparken basit, kullanımı kolay uygulamaları/web sayfalarını tercih ederken, %48,8'i ise ödeme sürecinin kolay olmasını tercih ediyor. Markalar için çok önemli olan bir diğer sonuç ise bu dönemde tüketicilere özel promosyonlar sağlamak. Ankete katılanların %47,8'i bu dönemde özel kuponlara ve tekliflere erişmek istiyor.
KULLANIM KOLAYLIĞI MOBİLİ ÖNE ÇIKARIYOR
Akıllı telefonlarımızın her an ve en kolay ulaşılabilir cihazlar olması ise onları diğer cihazlardan bir adım öne çıkarıyor. İnternetten alıs¸veris¸ yaparken masau¨stu¨ yerine mobil cihazların tercih edilmesinin en büyük nedeni %75,3'ün mobil cihazların daha hızlı olduğunu düşünmesi. %69,9 ile kişisel alışveriş deneyimi, %67,2 ile kolay kullanım, ve %63,5 ile güvenli olması ve iyi bir kullanıcı deneyimi sağlaması ise mobil cihazların masaüstü cihazlara kıyasla neden daha çok tercih edildiğini bir kez daha kanıtlıyor.
TERCİH SEBEBİ UCUZLUK
Tu¨keticiler, magˆazalarda alıs¸veris¸ yaparken u¨ru¨n yorumlarına bakmak, rakiplerin fiyatlarını aras¸tırmak, u¨ru¨nlerle alakalı daha detaylı bilgi edinmek ve magˆazaların promosyon ve indirimlerine kayıt olmak ic¸in akıllı telefonlarını kullandıklarını belirtiyorlar. Online alışverişin kolaylığını ise kimse inkar edemez. Ankete katılan tüketicilerin mağazalar yerine online alışverişi tercih etmesinin en büyük nedeni %68,9 ile internette mağazaya oranla daha uygun fiyata ürün bulunması.
REKLAMLARIN ETKİSİ BÜYÜK
Mobil oyunlarda ve uygulamalarda tüketicilerin karşılarına çıkan reklamlar, satın alma davranışlarını çok büyük oranda etkiliyor. Tu¨keticilerin %52,2'si Efsane Cuma/Siber Pazartesi fırsatlarını mobil uygulamalardaki c¸evrimic¸i reklamlar aracılıgˆıyla kes¸fettiklerini so¨ylerken, %21,9'u mobil oyun uygulamalarındaki reklamlar aracılıgˆıyla kes¸fettiklerini so¨ylu¨yor. Tu¨keticilerin %62'si Efsane Cuma/Siber Pazartesi do¨neminde mobil cihazlarında go¨rdu¨kleri reklamlardan sonra alıs¸veris¸ yaptıklarını belirtiyor. Katılımcıların %34,9'u Efsane Cuma/Siber Pazartesi do¨neminde go¨rdu¨kleri mobil reklamların satın alma kararlarını büyük ölçüde etkilediğini belirtiyor. Bu dönemde mobil cihazlarında tüketicilere ulaşmak isteyen markaların tüketicilerin beklentilerini de karşılaması çok önemli. Katılımcıların %57,9'u mobil cihazlarındaki c¸evrimic¸i reklamlardan kendileri ile ilgili teklif içermesini beklerken, %47,1'i reklamların kendilerine bir kupon/indirim sagˆlamasını, %38,2'si ise reklamın onları alışveriş sitesine yönlendirmesini bekliyor.
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