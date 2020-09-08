Tüm Zamanların En Etkileyici, En İyi Grafiklere Sahip PC Oyunları

Konsollarda birçok etkileyici oyun olduğu doğru, ancak PC'ler sürekli olarak geliştiğinden belirli bir donanımla kısıtlı değiller. Bu sayede oyun geliştiricileri, mevcut donanımları sonuna kadar kullanabiliyorlar.
Bu engelsiz yaklaşım, müthiş grafiklerle bazen PC oyun dünyasında önemli noktaların belirlenmesiyle sonuçlanabiliyor. Bu tür oyunlar, PC'lerin performansını karşılaştırmak için kullanılan birer araca dönüşebiliyorlar.
Aşağıda tüm zamanların en etkileyici grafiklere sahip oyunların bazılarını sıraladık.
Crysis (2007)
Crytek'in PC oyuncu topluluğuna bıraktığı Crysis bombası, oyunu çalıştırabilen şanslı kullanıcılar ve çalıştıramadığı için yasa boğulanlar olarak adeta iki grup oluşturmuştu. Bugün oyunun çıkışının üzerinden 11 sene geçmesine rağmen, ilk Crysis hala tam bir grafik canavarı. Üstelik bunun için oyunu ultra ayarlarda çalıştırmanıza bile gerek yok.
Myst (1993)
Alışılmadık ve çözmesi birbirinden zor bulmacalarla dolu Myst'in üç boyutlu dünyası, bugün belki gülünecek kadar basit görünüyor. Ancak bu grafikler, 1993'te herkesi hayretler içerisinde bırakıyordu. Oyun o kadar büyüktü ki, diskete sığmıyor ve bir CD-ROM ile geliyordu.
Grand Theft Auto V (2013)
Oyun sektörünü ve popüler kültürü etkileyen oyunların sayısı çok fazla değil. Oyunun konsoldan PC'ye ulaşması18 ay alsa da, geldiğinde Rockstar'ın tüm donanımınızdan faydalandığı anlaşıldı. Grafik kartı gereksinimi çok yüksek olmasa da GTA'yı en yüksek ayarlarda çalıştırabilmek için güçlü bir GPU'ya ve 4GB video belleğine ihtiyacınız var.
The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)
Üç boyutlu poligonlar ilk olarak oyunun selefi Daggerfall'da ortaya çıksa da, Direct3D'den alınan güçle yapılan iskelet animasyonları ve 32 bit dokular, ilk defa Morrowind'de kullanıldı. Projenin tamamlanması altı sene sürse de, ortaya çıkan oyun RPG'ler için bir dönüm noktasıydı.
Quake (1996)
Bugünkü dinamik aydınlatma ve gerçekçi dokular karşısında Quake'in pek hoş görünmediği doğru olabilir. Ancak 20 sene önce üç boyutlu alan ve poligonal modelleri kullanan Quake, teknik bir harikaydı. 1993'te çıkan Doom'dan teknik olarak daha üstün bir oyun olma amacıyla geliştirilen Quake, 2.5D haritaların yerine üç boyutlu level tasarımıyla ve önceden işlenmiş sprite'ların yerini poligon modellere bırakmasıyla bunu başardı.
The Witcher 3: Wild Hunt (2015)
The Witcher 3: Wild Hunt'ın yayınlanmasının üzerinden geçen beş seneye rağmen oyun, müthiş görünüyor. En düşük ayarlarda bile tatmin edici grafikler sunan The Witcher 3 ile GPU, CPU ve 4K monitörünüzü test etmeniz de mümkün.
StarCraft II: Wings of Liberty (2010)
Bugün esporda önemli bir yeri olan StarCraft II: Wings of Liberty ilk çıktığında GPU'ları adeta eritiyordu. Bunun nedeni, oyunda bir kare sayısı sınırlayıcısının olmamasıydı. Bu sorunun çözümü kısa sürede bulundu, ancak oyun hala makinenizin sınırlarını zorlayabiliyor.
Arma 3 (2013)
Arma 3'ün popüler zombi - hayatta kalma oyunu DayZ'nin temelini oluşturduğunu biliyor olabilirsiniz. Ancak bir zamanlar, askeri simülasyonların dünyasında yenilikleriyle ilgi çeken bir oyundu. Arma 3, 2013'te gerçekçi fizikleri, Yunanistan ve Güney Pasifik'in başarılı canlandırmasıyla PC'de en dikkat çeken oyunlar arasındaydı. Zamanının donanımlarını sıkı birer testten geçiren Arma 3, etkileyici grafiklerini koruyor.
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