Yapay Zekanın Yeni Mucizesi: Albert Einsten'a Soru Sorun, Cevap Versin.

Yapay zekanın geldiği noktayı gösteren, etkileyici ve ürpertici sayılabilecek bir örnek sayesinde artık teorik fizikçi Albert Einstein'ın hayranları kendisi ile konuşabilecek. Sentetik medya, ses klonlama ve ses düzenleme firması Aflorithmic ve dijital insan uzmanları UneeQ tarafından bir araya getirilen teknoloji, ünlü bilim adamı ile internet üzerinde sohbet etmeyi mümkün kılıyor.
Albert Einstein'ın Fizik dalında Nobel Ödülü almasının 100'üncü yılını kutlamak ve büyük fizikçi hakkında daha fazla bilginin öğrenilmesini sağlayacak daha etkileşimli bir çözüm bulma amacıyla yola çıkan ikili, ünlü dahinin öğütler verebildiği etkileşimli bir sohbet AI'si üzerinde çalışmaya başladı. Fikir, Einstein veya fikirleri hakkında herhangi bir soruya hemen cevap verebilecek bir şey oluşturmaktı.
Aslında bu, Uneeq'in soruları cevaplaması için oluşturduğu ilk dijital insan değil. Sophie adı verilen AI de Digital Einstein internet sitesinde yer alıyor. Geliştiriciler, dijital formatlarını yaygın olarak tanınan, zekası ile ünlü ve insanların bilim ve teknoloji sorularını sormak için heyecan duyacakları bir isim ile test etmek istedi.
Bu gerçeklikten ilham alan avatarı yaratmak için teknoloji mevcut olsa da, önemli bir sorun varlığını korumaktaydı: Einstein'ın sesinin nasıl olduğunu nereden biliyoruz? Aflorithmic'in Dijital Einstein hakkında yayınladığı basın açıklamasına göre "Cevap: çoğu insan bilmiyor ve muhtemelen umursamayacak. Onların umursayacakların (Dijital Einstein'ı) kolay bir şekilde anlayabilmek ve Einstein ile etkileşimde gibi hissedebilmek."
Tarihi kayıtlarla çalışan ekip, Einstein'ın ağır bir Alman aksanına ve tiz bir sese sahip olduğunu ve kelimelerini yavaşça ve bir arkadaşa konuşur gibi söylediğini belirledi. Düşük kaliteli kayıtlarla çalışamayan ekip (kayıtlarda aksan genellikle internet üzerinde anlaşılamayacak kadar ağır duyuluyordu) normal ses klonlama yöntemlerini kullanamadı.
Burada da sinema alanından ilham aldılar ve bunun yerine Einsten için, konuşmasının kilit özelliklerini barındıran bir karakter hazırladılar. Sonuç olarak ortaya, Alman aksanına sahip, sakin bir şekilde İngilizce konuşan bir Einstein çıktı.
Aşılması gereken son zorluk ise Dijital Einstein'ın gerçek bir kişi ile konuşulduğu hissini verebilmesi için tepki zamanının azaltılmasıydı. Bu da konuşmacı ne sorarsa sorsun neredeyse gerçek zamanlı bir şekilde bu soruyu işleyebilecek ve "Einstein sesi" ile cevaplayabilecek bir sistem geliştirmek anlamına geliyordu. Uzun uğraşlar sonucunda ekip, tepki süresini 12 saniyeden 3 saniyenin altına indirmeyi başardı.
Siz de Einstein'a sorular sormak ya da onunla sohbet etmek istiyorsanız, Dijital Einstein'a buradan ulaşabilirsiniz...
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