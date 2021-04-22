Yapay Zekanın Yeni Mucizesi: Albert Einsten'a Soru Sorun, Cevap Versin.

Eğer ünlü fizikçi Albert Einsten'a sormak istediğiniz bir soru varsa, ya da büyük dahi ile sohbet etmeyi hayal ediyorsanız, artık tüm bunları yapmak mümkün. Yapay zeka ve Dijital Einstein sadece bir tık uzağınızda...

Albert Einsten'a Soru Sorun, Cevap Versin

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