Türk Milli Klavye Takımı Dünya İnternet Klavye Şampiyonu oldu

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finallerinin sonuçları açıklandı. Türkiye dahil 30 ülkenin katıldığı şampiyonada Türk Milli Klavye Takımı biri dünya rekoru olmak üzere 8 madalya kazandı.

Türk Milli Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu

Türk Milli Klavye Takımı, Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında 8 madalya aldı. Bu madalyalardan 3'ü Dünya Şampiyonluğu...

14 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finallerinin sonuçları belli oldu.  Şampiyonada, anadil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki türde ve 4 yaş kategorisinde yarış yapıldı.

Dünya İnternet Klavye Şampiyonasına Katılan Ülkeler

Şampiyonaya katılan ülkeler şu şekildeydi: Türkiye, Avustralya, Arjantin, Belçika, Çekya, İsviçre, Almanya, İspanya, Mısır, Fransa, Macaristan, Hırvatisyan, Hindistan, Japonya, İtalya, Lüksemburg, Malezya, Fas, Nijerya, Norveç, Hollanda, Yeni Zelanda, Romanya, Polonya, Rusya, Slovakya, İsveç, İngiltere, Vietnam ve ABD

INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finallerine 1490 yarışçı katıldı. Toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya 24 madalya verildi. 

Türk Milli Klavye Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

Türk Milli Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da Dünya Şampiyonu oldu.

Yarışmada, Çekya 9, Japonya 2, İtalya 2, ABD 2 ve Rusya 1 madalya kazandı.

Dakikada 109 Sözcük İle Dünya Rekoru Kırdı

Anadil yarışında, 0-12 yaş Küçükler Kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 109 sözcük yazarak dünya rekoru kırdı. Tunçoğlu ayrıca, Çok Dilli Yarışlarda da 15 dilde net 47366 vuruşla dünya şampiyonu oldu.

21-99 yaş Deneyimliler Kategorisinde de Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından Celal Aşkın dakikada net 153 sözcük yazarak dünya şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonada ayrıca, Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Rümeysa Özen, Enes Öztaş, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İlyas Pamukçu da madalya aldı.

Bu yarışmayla, en bilimsel yöntemlerle 10 parmakla ve bakmadan yazan Türk takımının tarih boyunca kazandığı dünya şampiyonluğu sayısı 39'u dünya rekoru olmak üzere 100 oldu.

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