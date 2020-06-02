Türk Milli Klavye Takımı Dünya İnternet Klavye Şampiyonu oldu

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finallerinin sonuçları açıklandı. Türkiye dahil 30 ülkenin katıldığı şampiyonada Türk Milli Klavye Takımı biri dünya rekoru olmak üzere 8 madalya kazandı.