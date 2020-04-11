Google'dan Yeni Sanal Braille Klavyesi

Google, yeni duyurduğu braille klavyesiyle görme engelli kullanıcılara Android'de yeni kolaylıklar sağlayacak.
"6 tuş" düzenini kullanan yeni klavye, görme engelli kullanıcıların alışık olduğu fiziksel braille klavyesini andırıyor. Klavyede her nokta, altı braille noktasının birini temsil ediyor ve üzerine bastığınızda bir harf veya sembol ortaya çıkıyor. Klavyeyi kullanabilmek için telefonu yatay konumda tutmanız ve ekranı arkaya çevirmeniz gerekiyor. Bu sırada sağ elin USB portu tarafında olması gerekiyor.
Google'ın işlevle ilgili bilgiler verdiği destek sayfasına buradan ulaşılabiliyor. Sanal braille klavye, erişebilirlik ayarlarından Talkback'ı açarak ve ardından destek sayfasındaki talimatları izleyerek etkin hale getirilebiliyor.
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