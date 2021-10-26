Türkiye'nin Kendi Dijital Parası (CBDC) Hakkındaki Detaylar Ortaya Çıktı!

Merkez Bankası tarafından kontrol edilecek olan, Türkiye'nin kendi dijital parası hakkındaki hedefler ve bazı detaylar, 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında açıklandı!