"Türkiye'de koronavirüs olma ihtimali çok yüksek"

Çin'in Hubey eyaletinde yayılmaya başlayan Corona Virüs dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Corona Virüs'le ilgili açıklamalarda bulundu, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz: Bu virüs tespit edilebilmiş değil" dedi.
Açıklamalar şöyle:
İlk vaka 31 Aralık'ta duyuruldu. Bilim Kurulu 15 Ocak'ta rehber hazırladı. Devamında havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. Buradan şu sorulabilir. "Bu ne kadar gösterebilir" diyebilirsiniz. Doğru. Ama dünyada bilimin geldiği noktada yapılması gereken ilk eylemlerden bir tanesi. İlk adımın da bu olması gerektiğini genel olarak biliyoruz. Bizim başladığımız dönemde bir çok ülke genel olarak uygulamadığı gibi daha bir hafta öncesine kadar Amerika, Güney Kore'den gelenlere termal kamera koyalım mı koymayalım tartışmasını yapıyordu. Ne kadar erken dönemde bu konuyu önemsediğimizi belirtmek istiyorum.
İTALYA BİR ODAK OLMAYA BAŞLADI
Erken dönemde Çin'de yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. O dönemde Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi. Hele Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı ve halen uygulamadığını görüyoruz.
Devamında İran'da bu enfeksiyonun giderek yoğunlaştığı görüldü. İran'da bu salgının artışı Kum ve Meşhed'de kentlerinde başladı. Burada başlamasının sebebi Çin'den gelen öğrenciler üzerinden bir yayılım oldu. Kum ve Meşhed'de bu virüs yayıldı. Bu şehirler karantinaya alınmadı.
Bizzat Sağlık Bakanıyla ben de görüşerek bunu, erken dönemde bunun yapılmasını, İran'ı ve bölgeyi ciddi şekilde etkileyeceğini ısrarla söyledim.
Devamında ertesi gün büyükelçiyi çağırarak yine söyledim. Ertesi gün Bakan yardımcısı ile görüşerek 'Önlem alınmıyorsa sınırları kapatıyoruz' dedik ve devamında biz erken dönemde hızla sınırları kapattık.
23 Şubat'ta kara hava dahil olmak üzere bütün sınırları kapattık.
İran'la çok yoğun bir ilişkimizin ve trafiğimizin olduğunu gördük. O dönemde bu katı kurallar uygulanmamış olsaydı, 3 gün gecikilmiş olsaydı, gelecek insan sayısı 20 binden aşağı olmazdı. 20 bin kişinin ne kadarının bu salgınla Türkiye'ye giriş yapacağını ve nasıl hızla yayılacağını artık siz tahmin edin.
NEDEN İTALYA'DA YAYILIYOR?
Aynı şekilde İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 30 veya 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Devamında hastalık bulgusu olduğunda bölgeyi karantinaya almamış olması. Bakın 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi.
AVRUPA TEDBİRDE GEÇ KALDI
İtalya genel anlamda önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi.
Ve 3 haftadır söylüyorum. Avrupa halen tedbir almakta geç kalıyor ve halen geç kalmaya devam ediyor. Hiçbir tedbir almadı, hiçbir geçişe sınırlama getirmedi.
Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya önümüzdeki günler daha büyük sorun yaşayacak. Fransa daha daha büyük sorun yaşayacak. İsviçre dahil olmak üzere diğer ülkelerde bu sorun giderek katlanıyor olacak.
Avrupa ile bizim de ilişkilerimiz çok yoğun. Yani İran'la yoğun, İran'la bu sınırı kapatma ile bir noktaya kadar; 2 hafta geçtiği halde normalde bu dönemde bizim salgını görüyor olmamız gerekiyordu. Bu dönemde bunu görmüyor olmuş olmamız son derece önemli. Ama ben Avrupa'dan aynı rahatlık içinde değilim. Çünkü Avrupa ile var olan ilişkimiz yoğun bir ilişki. Türk vatandaşlarımızın yoğun olduğu ve girişi çıkışını çok rahat yaptığı hem yabancının rahat geldiği.
TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ VAR
Demin başkan 'Türkiye'de bu salgın yok' dediğimi söylediler. Ben öyle demiyorum. Bu salgın şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz. Bu virüs tespit edilebilmiş değil. Tespit edilmiş koronavirüs olmadığını; yani tanı ve teşhis konmadığını ama bu şu an tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir. Veya 3 saat sonra çıkabilir, 1 gün sonra çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimden emin olun. İşin gerçekliği bu.
Yurtdışına yoğun giden, yurtdışından gelen insanımız var. Oradan herhangi bir hastalık bulgusu olan biriyle temas etmediğini kim söyleyebilir? O nedenle bizim bu dönemde, sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Bizim bu küresel sorunla kendimizle ve vatandaşımızla birlikte bulaşıcılığını önlememiz gerekiyor, tedbirlerini vatandaşımızla almamız gerekiyor. Önemli olan bulaşıcılığı önleyebilir olmak.
Yurtdışından gelenin hasta ise o hastanın bir şekilde bulaşıcılığını önleyip sadece o hastanın tedavisine odaklanır olmak.
Şu an 7 8 rakamlarının konuşulduğu bir enfeksiyondan bahsediyoruz, yani bulaşıcılığı yüksek.
TESPİT EDİLEN VAKA YOK AMA...
Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor.
Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor. Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden bir dönemi geçirmemiz gerekiyor. Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez.
YURTDIŞINDAN GELENLER
'Risksiz bir ülke var.' Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Bunun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişinin, kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz.
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