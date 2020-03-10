"Türkiye'de koronavirüs olma ihtimali çok yüksek"

Tüm dünya, bilim insanları hızla yayılan Corona Virüsü konuşuyor. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir açıklama yaptı. Corona Virüs salgını ile ilgili olarak, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil." dedi.