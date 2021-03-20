Türkiye'de Kullanıcılar Hangi Dizüstü Bilgisayarı Tercih Ediyor?

2021 yılının Ocak ayında, 16-59 yaş arası, mevcut dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlayan kişiler arasında yapılan araştırma sonucunda HUAWEI ve IPSOS araştırma şirketi tarafından Türkiye'deki dizüstü bilgisayar satın alma ve kullanım tercihlerine ışık tutan bir rapor yayınlandı.

İnsanlar Hangi Dizüstü Bilgisayarı Tercih Ediyor?

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