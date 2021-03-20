Türkiye'de Kullanıcılar Hangi Dizüstü Bilgisayarı Tercih Ediyor?

2021 yılının Ocak ayında, 16-59 yaş arası, mevcut dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlayan kişiler arasında yapılan araştırma sonucunda HUAWEI ve IPSOS araştırma şirketi tarafından Türkiye'deki dizüstü bilgisayar satın alma ve kullanım tercihlerine ışık tutan bir rapor yayınlandı.