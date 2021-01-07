Türkiye otomotiv pazarı 2020 verileri belli oldu! Sedan modeller ilk sırada

Türkiye otomotiv pazarının 2020 yılı sonuçları belli oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti. İşte Türkiye otomotiv pazarı 2020 verileri...