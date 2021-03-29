Türkiye'de "Gamer" Sayısı 36 Milyona Ulaştı!

Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen "Ventures60: Oyun Fabrikası"nda bir araya gelen sektör duayenleri oyun dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, "Oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı. 35 milyon mobil, 22 milyon PC, 17 milyon konsol oyuncusu var" dedi.