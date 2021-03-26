AOC, GH200 ve GH300 Oyun Kulaklıklarını Satışa Çıkartıyor

Ekran uzmanı ve üst düzey oyun monitörü tedarikçisi AOC, son dönemde piyasaya çıkardığı mekanik klavyeler ve fareler sonrasında, oyuncular için ek çevre birimleri ile portfoyünü genişletmeye devam ediyor. Oyun uzmanı şimdi de kulak üstü (over-ear) iki adet kulaklık ile karşımızda: AOC GH200 ve GH300, her ikisi de Mayıs 2021'den itibaren piyasada bulunabilecek.
Kulaklıklar aynı zarif ana gövdeyi, çıkartılabilir mikrofonlu rahat ve hafif bir yapıyı ve 50 mm sürücüleri paylaşıyor. Her iki model de in-line bir uzaktan kumandaya sahip örgülü kablolar ile donatıldı ve göz alıcı bir tasarım ile sunuluyor (GH200 için metalik gri renkli bir yüzey, GH300 için ise kırmızı bir yüzey mevcut). GH200, 3.5 mm konektör jakı ile stereo ses, lüks GH300 ise ayrıca 7.1 sanal surround sese (sadece PC üzerinden), bir USB konektörüne ve RGB ışık etkilerine sahip.
Çok oyunculu nişancı oyunları alanında deneyimi olan her oyuncunun bileceği gibi, bu oyunlarda ses kadar görseller de önemlidir. Mekansal ses, oyuncuların rakiplerin konumunu tespit etmesini ve onları ekranda bile görmeden ne yaptıklarını anlamalarını sağlıyor. Günümüzde, ses tasarımı çok gelişti, artık oyuncuya gereken işitsel geri bildirim verilerek görsellerin yarattığı sürükleyicilik hissi tamamlanıyor. Yüksek kaliteli ses, yalnızca FPS (Birinci Şahıs Nişancı) müsabakalarında değil, her tür oyunda önemli. Örneğin hikaye temelli aksiyon ve RPG (Rol Yapma Oyunları) yarışlarındaki müthiş soundtrack'lerin ya da anlaşılır diyalogların keyfini çıkarmak ve yarış veya uçuş simülasyonu oyunlarında, araçların her bir parçasının ince ayrıntılarının sesini duymak için, yüksek kaliteli ses önemli.
Oyunculara cephaneliklerini yükseltmek için gerekenleri sunabilmek amacıyla, AOC'nin yeni kulaklıkları GH200 ve GH300, 20 Hz – 20 kHz frekans aralığında ve optimal ses kalitesi için 32 ? (±15%) empedans ile çalışan 50 mm neodimyum sürücüler ile donatıldı.
Ayrıca oyuncular, oyunun içinde ya da Discord/Teamspeak gibi bir VoIP yazılımı üzerinden takımları ile iletişim kurmalarını sağlayan çıkarılabilir boom mikrofonu sevecekler. Omnidireksiyonel boom mikrofon, rahatlık ve ses düzeyleri için optimal olarak ayarlanabilir. İnsan konuşmasına denk gelen 100 Hz – 10 kHz frekans aralığı ile, net bir ses ve konuşma kalitesi sunabilmek için çok düşük ve çok yüksek frekanslardaki gürültüyü filtreleyerek dışarda bırakır.
Kulak üstü tasarımı sayesinde, yüksek sesli kişisel bilgisayar fanları ya da sokağın gürültüsü gibi dış sesler dışarıda bırakılır. Yapay deri proteini ve memory foam'a sahip kulak süngerleri, uzun saatler boyunca rahat bir kullanım sağlıyor. Sürücünün metal örgüden dış kapağı, kulaklıkların dayanıklılığını garantilerken ayarlanabilen çelik, kaymalı taç kısmı ise her kafa büyüklüğüne göre esnekliği artırıyor ve ağırlığın optimal bir biçimde dağılmasını sağlıyor.
AOC GH200, 2 m'lik örgülü bir kablonun yanı sıra, bir de 3.5 mm jak ve Y-splitter ile sunuluyor, böylece kullanıcılar, gerektiğinde mikrofon ve kulaklık çıkışlarını ayırabilirler. Evrensel ölçüdeki 3.5 mm konektörü sayesinde ise, bu kulaklık kişisel bilgisayarlar, konsollar ya da mobil cihazlar için mükemmel. In-line uzaktan kumanda, ses ve mikrofon açma kapama kontrollerini sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, PC ve Xbox için Windows Sonic Spatial Sound kullanabilirler. Göze çarpmayan, metalik gri renkli yüzey, diğer PC bileşenleri ile kusursuz bir biçimde uyum sağlar ve bu kulaklıkları uzaktan çalışma için yapılan görüntülü görüşmeler ya da çevrimiçi dersler için çekici bir tercih haline getirir.
AOC GH300 ise 2 m'lik bir USB kablosu ile sunuluyor. Sanal 7.1 surround ses kapasitesi sayesinde, oyuncular oyun sırasında sesin tam olarak nereden geldiğini tespit ederek uygun biçimde tepki verme şanslarını ya da hikayeye kendilerini tamamen kaptırmışlarken filmden aldıkları keyfi artırırlar. Ses kalitesi anlamında ise kullanıcılar, 24 bit/96 Khz'de stüdyo kalitesinde sesi yeniden üretebilecekler ve bir oyundaki gerçek sese en yakın deneyimi yaşayabilecekler. Daha da fazla kişiye göre özelleştirme için ise, GH300 modelinin metal örgü kapağı, 4 mod içeren (nefes alıp verme, döngüsel, statik, kapalı) RGB aydınlatmasına sahip. Bu aydınlatma in-line uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor ve burada aynı zamanda ses kontrolleri ve mikrofon açma kapama düğmeleri de bulunuyor. Çıkarılabilir boom mikrofonunun LED ışığı, mikrofonun sessizde olduğunu belirtiyor. Bu da, günlük kullanımı kolaylaştırıyor ve sesin istenmeden kapalı kalmasını önlüyor.
Son olarak da kulaklıkların kablolu yapısı, sıkıştırma gecikmesi ya da sıkıştırma yüzünden gürültü gibi sorunlar olmadan, sağlam, gecikmesiz bir ses bağlantısını beraberinde getiriyor.
AOC GH200 ve GH300 Mayıs 2021'den itibaren, sırasıyla 49 USD ve 69 USD fiyatından piyasada bulunabilecek.
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