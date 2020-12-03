Türkiye'de Kimler, Ne Zaman Koronavirüs Aşısı Olacak? Program Belli Oldu!

Video konferans ile düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalar yaptı. Toplantının gündeminde, Türkiye'de Koronavirüs'e karşı yapılacak aşılamanın programıydı.
Koca, yapılan aşı anlaşmalarından bahsederken şunları söyledi: "Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir."
Türkiye'de Kimler, Ne Zaman Koronavirüs Aşısı Olacak?
Peki ama Türkiye'de başlaması planlanan aşılama ilk aşamalarda kimlere uygulanacak? Türkiye'de Koronavirüs aşısını ilk kimler olacak? Bu sorunun cevabı da belli olmuş durumda.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında şunları söyledi: "İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş üzeri ve en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
Üçüncü aşama ise, 50 yaş altı en az bir kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsayacak. Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışından kalan tüm bireyler aşılanacak."
Koronavirüs Aşılarının Türkiye Gelişi Nasıl Olacak?
Aşılar ülkemize ulaştığında, öncelikle Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacak. Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek. Gelişmeler beklenen yönde olumlu seyrederse, Türkiye aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacak.
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