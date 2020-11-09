TV+ Bu Ay Yeni Yayınlarla Televizyon Severleri Ekran Başına Topluyor

İzleyicilerin en çok tercih ettiği televizyon platformu TV+, Kasım ayında 'Cypher' ve 'Les Norton' dizilerini ilk kez seyirciyle buluşturuyor. Platformda geçen ayın en çok izlenenleri ise; 'Örümcek Adam: Örümcek Evreninde', 'Otel Transilvanya 3', 'Örümcek Adam: Eve Dönüş', 'Venom: Zehirli Öfke' ve 'Slender Man' oldu.