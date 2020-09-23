Twitter Açıkladı: Türkiye, Kpop'un En Çok Konuşulduğu Ülkeler Arasında

Dünya çapında son 12 ayda K-pop ile ilgili 6,1 milyar Tweet atıldı. Artık Twitter'da takip edilebilen 300'den fazla K-pop Konusu (sanatçı adlarına göre) ile dünyanın her yerinden hayranlar en iyi Tweetleri anında görebiliyor ve en sevdikleri sanatçılar hakkındaki küresel sohbete kolayca katılabiliyor.