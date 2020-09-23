Twitter Açıkladı: Türkiye, Kpop'un En Çok Konuşulduğu Ülkeler Arasında

#KpopTwitter'ın 10 yıllık başarısını kutlamak için Twitter, tutkulu küresel K-pop topluluğunun sevgisini nasıl paylaştığını ve dünya genelindeki favori sanatçılarıyla nasıl bağlantı kurduğunu göstermek amacıyla 20 pazarda K-pop verilerini yayınlamak üzere K-pop Radar ile ortaklık kurdu.
Açıklanan sonuçlara göre Twitter, müzikseverlerin neler olup bittiğini görmeleri ve bunlar hakkında konuşmaları için en iyi yol olmaya devam ediyor. PSY, Big Bang, Super Junior, Wonder Girls, Girls Generation ve 2NE1 gibi efsanelerden; BTS, EXO, GOT7, BLACKPINK, NCT 127, ve MONSTA X gibi bugünün süperstarlarına; Stray Kids, ATEEZ, TOMORROW X TOGETHERTXT, IZONE, Super M ve AB6IX gibi gelecek nesil yeteneklere, bu özellikle K-pop dünyasında geçerli. K-pop hayranları Twitter'ı, sevdikleri sanatçılarla ilgili en son güncellemeleri almak; gerçek zamanlı olarak herhangi bir zaman ve herhangi bir yerde diğer hayranlarla bağlantı kurmak; ve dünyayı kasıp kavuran müzik, dans ve 'Hallyu (Kore Dalgası)' kültürüne olan beğenilerini ifade etmek için kullanıyor.
#KpopTwitter, K-pop ile ilgili en çok konuşmanın yapıldığı en önde gelen 20 pazar, bugün dünya üzerindeki her bölgeyi kapsıyor, yani Kpop topluluğu artık tam anlamıyla küresel bir topluluk (1 Temmuz 2019'dan 30 Haziran 2020'ye kadar).
En çok BTS konuşuluyor
BTS, her pazarda en çok bahsedilen K-pop sanatçısı olurken (GOT7'nin liderlik tablosunda zirvede olduğu Tayland hariç), en çok bahsedilen 10 K-pop sanatçısının geri kalanı pazara göre farklılık gösterdi, bu da K-pop hayranlığının Twitter üzerinde tüm dünyadaki çeşitliliğini gösteriyor.
Twitter ve K-pop Radar'ın ortak araştırmasında yayınlanan verilere göre, Twitter üzerinde en çok bahsedilen K-pop sanatçıları (toplam Tweetlere göre), en çok bahsedilen K-pop şarkıları (toplam Tweetlere göre) ve en hızlı yükselen Kpop sanatçıları da belirlendi.
Twitter Global K-pop Ortaklıkları Başkanı YeonJeong Kim, şunları söyledi: "Son 10 yılda K-pop'un büyümesini izlemek ve bunun bir parçası olmak bir zevkti. K-pop sanatçıları küresel bir kitleye ulaşmak istediklerinde, neler olup bittiğini ilk gören ve bunun hakkında ilk konuşan olmak isteyen tutkulu hayranlarıyla bağlantı kurmak için Twitter'a giriyorlar. Çoğu genç ve dünyanın her yerinde bulunan bu hayranlar, küresel bir hayran topluluğuna bağlı hissetmek adına bu eğlenceli #KpopTwitter sohbetlerine katılmak için Twitter'a akın ediyorlar" dedi.
YeonJeong Kim, "Bu COVID-19 salgını sırasında K-pop konserleri, dünya turları ve fan etkinlikleri iptal edildiğinde bile #KpopTwitter sohbetlerinde herhangi bir düşüş görmedik. K-pop hayranları, ister en sevdikleri sanatçının yeni şarkısını destekliyor olsunlar ister #BlackLivesMatter gibi hareketlere katılsınlar, birbirleriyle bağlantıda kalmak ve seslerinin Twitter'da duyulmasını istiyorlar. Önümüzdeki 10 yılda K-pop ve Twitter'ın dünyaya neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz" diye ekledi.
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