Twitter'ın Direkt Mesaj İşlevi, Sesli Mesaj Gönderme Yeteneği Kazanabilir

Twitter'ın direkt mesajlar (DM) ürün müdürü Alex Ackerman-Greenberg, The Verge'den Chris Welch'e gönderdiği 20 saniyelik bir sesli mesajda, "İnsanların Twitter'daki sohbetlerde kendilerini ifade etmek için daha fazla seçenek istediğini biliyoruz" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın gönderildiği sistemde sesli mesajların arabirimi de ortaya çıktı. Şimdilik sadece bir mesajı çalmak ve durdurmak gibi seçenekler bulunuyor.
Sesli mesajlar Twitter için nispeten yeni bir alan olsa da, diğer birçok uygulamada zaten bulunan bir özellik. Örneğin Facebook, sesli mesajları Messenger, Instagram ve WhatsApp üzerinden göndermenize izin veriyor. Twitter'ın iOS'ta sesli tweet'leri test etmeye başladığında işaret ettiği gibi, sesli mesajlar insanların sohbet platformunu kullanma biçimine "daha insani bir dokunuş" katıyor. Bu nedenle, şirketin mevcut DM formatının sona ermesine istekli olduğunu görmek şaşırtıcı değil.
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