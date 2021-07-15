Twitter'ın Tartışılan Özelliği Fleets'in Ömrü Kısa Oldu; Kapatılıyor!

Twitter'ın tartışmalara yol açan özelliği Fleets'in ömrü beklendiği kadar uzun olmadı. Sosyal medya devi, Fleets özelliğinin kapatılacağını açıkladı. Kapanış tarihi ise...