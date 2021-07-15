Twitter'ın Tartışılan Özelliği Fleets'in Ömrü Kısa Oldu; Kapatılıyor!

Twitter'ın Instagram hikayelerinden ilham alarak devreye soktuğu "Fleet" özelliğinin ömrü, sadece bir yıl sürdü. Firma, bu özelliği artık kapatmaya karar verdiğini duyurdu ve son tarihi 3 Ağustos olarak açıkladı.. Bu kısa ömürlü özellik, zaman zaman tartışmalara da neden olmuştu. Geçen Kasım ayında tüm Twitter kullanıcılarına sunulmasından kısa bir süre sonra, birçok kişi bu özelliğin başkalarını taciz amacıyla hedeflemek için kullanılabileceğine dair uyarılarda bulundu. Bazıları, Twitter'ın gerçekten bir "Hikayeler" özelliğine ihtiyacı olup olmadığını sorguladı.
Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Ilya Brown, bir blog gönderisinde, Fleets ile sohbete katılan yeni insan sayısında umulduğu kadar artış görülmediğini söylüyor. Brown, Spaces'ın kullanıcıların akışının en üstünde yer almaya devam edeceğini ve şirketin geçen ay Fleets'te test etmeye başladığı tam ekran reklamların üzerinde çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi (Twitter, yeni reklam formatının başka alanlarda da kendini gösterebileceğini zaten belirtmişti.)
Hem Brown hem de Twitter Ürün Lideri Kayvon Beykpour, şirketin sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını, bu sırada bazı özelliklerin de kapatılabileceğini belirtti. Twitter, hizmetlerini önemli ölçüde değişebilecek bir dizi yeni özellik üzerinde çalışıyor. Buna içerik oluşturucular için abonelikler ve ücretli özellikler de dahil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın