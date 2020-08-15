Windows 10'a Seçim Hakkı Geliyor: Artık GPU'nuzu Seçebileceksiniz

Microsoft'un yakında yayınlayacağı Windows 10 güncellemesi, farklı uygulamalar için farklı GPU'lar atamanıza izin verecek.
Windows 10 yapı 20190 ile birlikte birden fazla ekran kartına sahip olan sistemlerde bir kartı bir uygulamaya atamanız mümkün olacak. Bu tür bir işleve ihtiyaç duyulmasının sebebi, farklı uygulamaların farklı ihtiyaçlarının olması. Örneğin Nvidia GeForce RTX 2080 Ti piyasadaki en üst seviye oyun ekran kartı olsa da, profesyonel uygulamalar için geliştirmeler içeren Quadro RTX 4000'in gerisinde kalıyor. Bu nedenle oyunları GeForce RTX ile oynarken profesyonel uygulamalarda Quadro RTX 4000'in otomatik olarak kullanılmasını sağlamak yerinde olacaktır.
Şu an beta aşamasında olan Windows 10 yapı 20190'ı kullanmak için Windows Insider programına kaydolmanız gerekiyor. Aksi halde güncellemenin resmi olarak gelmesi için biraz bekleyeceksiniz.
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