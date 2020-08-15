Windows 10'a Seçim Hakkı Geliyor: Artık GPU'nuzu Seçebileceksiniz

Microsoft, Windows 10'a ekleyeceği yeni işlev ile sisteminizdeki grafik işlemciler üzerindeki denetiminizi artıracak.

Windows 10'a GPU seçimi geliyor

Microsoft'un yakında yayınlayacağı Windows 10 güncellemesi, farklı uygulamalar için farklı GPU'lar atamanıza izin verecek.

Windows 10 yapı 20190 ile birlikte birden fazla ekran kartına sahip olan sistemlerde bir kartı bir uygulamaya atamanız mümkün olacak. Bu tür bir işleve ihtiyaç duyulmasının sebebi, farklı uygulamaların farklı ihtiyaçlarının olması. Örneğin Nvidia GeForce RTX 2080 Ti piyasadaki en üst seviye oyun ekran kartı olsa da, profesyonel uygulamalar için geliştirmeler içeren Quadro RTX 4000'in gerisinde kalıyor. Bu nedenle oyunları GeForce RTX ile oynarken profesyonel uygulamalarda Quadro RTX 4000'in otomatik olarak kullanılmasını sağlamak yerinde olacaktır.

Şu an beta aşamasında olan Windows 10 yapı 20190'ı kullanmak için Windows Insider programına kaydolmanız gerekiyor. Aksi halde güncellemenin resmi olarak gelmesi için biraz bekleyeceksiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati fırsatı
13 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, hoparlör, powerbank, kulaklık sürprizi
Atiye dizisi iptal mi edilecek? Atiye dizisi hak ihlali iddiası ile davalık oldu
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Tüm Duyuları Harekete Geçiren Yolculuk Deneyimi!
The Walking Dead 10. sezonda kim ölecek? Sürpriz ipuçları...
En iyi bilim kurgu filmleri! IMDb puanı yüksek en iyi 35 bilim kurgu filmi!
MMD, Yeni Philips 279C9 Monitörünü Piyasaya Çıkartıyor
37 göz kamaştırıcı duvar kağıdı

 

 