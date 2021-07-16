FIFA 22'yi Bekleyen PC Oyuncularına Çok Kötü Bir Haber Geldi!

Futbol oyunu dendiğinde akla yıllardır 2 isim geliyor. Bir yanda FIFA, diğer yanda ise PES. Konami, 2022 yılı için 2021 yılını bir "takım güncellemesi" ile geçiştirirken, tüm yatırımlarını bu seneki PES 2022'ye kaydırmıştı. EA ise FIFA 22'ye önemli takviyeler getireceğinin işaretini vermişti. Bunlardan en çok beklenen ise HyperMotion teknolojisiydi. Fakat kötü haber gelmekte gecikmedi.
2021'i yarılamışken, her yıl olduğu gibi EA de 2022 yılının FIFA'sını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Her sene konsol oyuncuları gibi PC platformunda da çılgınlar gibi beklenen FIFA, bu sene ise PC oyuncularının heyecanını baltalayacak gibi görünüyor.
EA, PC'ye de çıkacak olan FIFA 2022'de, oyunun animasyon sistemini elden geçirmek için gelişmiş hareket yakalama ve makine öğrenimi kullanan yeni HyperMotion teknolojisinin sahip olmayacağını doğruladı. Bu özellik yalnızca oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X / S konsol sürümlerinde yer alacakken, PC sürümleri bu yenilikten nasibini alamayacak.
FIFA 22'nin HyperMotion teknolojisi ile 4 binden fazla yeni animasyon içereceği söyleniyor. Ancak ne yazık ki oyun severlerin bunları görebilmeleri için PlayStation 5 ve Xbox Series X / S sahibi olmaları gerekecek.
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