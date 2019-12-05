Uçak Modu Sorunu, Android 11 R ile Çözülüyor!

Android'de uçak modunu kullananların sıklıkla şikayet ettiği sorun, Android 11 R ile birlikte ortadan kalkabilir!

Android'e Uçak Modunda Bluetooth için Çözüm Yolda

Google, uçak modunun en çok can sıkan yan etkilerinden birini Android'in sonraki sürümünde çözecek gibi görünüyor. Bugün uçak modunu etkin hale getirdiğinizde, Bluetooth dahil tüm bağlantılar devre dışı kalıyor.

Bluetooth'un kapanması, kablosuz kulaklık kullananların bir anda ses bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. 3.5mm kulaklık girişini kullanmaya devam eden kullanıcılar, bundan dolayı bir sorun yaşamasalar da, kulaklık girişi yerini giderek kablosuz çözümlere bırakıyor.

Firmanın Android kodlarında yaptığı güncellemeler, Android 11'de uçak modunu etkin hale getirdiğinizde Bluetooth üzerinden müzik dinliyorsanız, Bluetooth'un devre dışı bırakılmayacağını gösteriyor. Yeni kodlar AOSP (açık kaynaklı Android projesi) ile henüz birleştirilmemiş durumda, ancak bunun Android 11 R yayınlanmadan önce gerçekleşmesi bekleniyor.

İşlevin fitness bantları veya akıllı saatlerle çalışıp çalışmayacağı şimdilik bilinmiyor (muhtemelen sadece kulaklıklara yönelik bir işlev), ancak gerçeğe dönüşürse bunları da kapsaması beklenecektir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Facebook Sizi İzleyip, Dinliyor mu?
FaceApp, "Potansiyel Bir Tehdit"
Apple, Mini LED'li iPad ve MacBook Pro Tanıtacak
Startpage ile Google Aramalarınızın Gizliliğini Koruyun
Google Fotoğraflar'a Özel Sohbet İşlevi

 

 