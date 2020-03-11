Tesla Tarihine Geçem Kırmızı Model Y

CEO Elon Musk'ın duyurduğuna göre Tesla, artık bir milyon elektrikli araç üretmiş durumda. Musk, Tesla ekibini tebrik ederek bir milyonuncu araç olan kırmızı Model Y'nin, ekip tarafından çevrelendiği bir fotoğrafı yayınladı.
Tesla'nın ilk tüketici aracı Roadster 2008 yılında piyasaya çıkmıştı ve bu da firmanın bir milyon noktasına ulaşmak için 12 yılın geçmesi gerektiği anlamına geliyor. Toyota veya Volkswagen Group gibi otomobil üreticileri her yıl on milyonun üzerinde araç üretiyorlar. Ancak bu sayı, özellikle Tesla'nın sadece elektrikli araç üretmesinden dolayı oldukça önemli. Firmanın Ocak gelir raporuna göre Tesla, bu yıl Dünya genelinde 500.000'den fazla araç teslim etmeyi planlıyor ve bu da iki milyona çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabileceği anlamına geliyor.
Tesla, bir milyon noktasına ulaşmasına yardımcı olan Shanghai Gigafactory'den gelen ilk Çin üretimi Model 3 araç serisini geçtiğimiz yılın sonunda sahiplerine iletmişti. Ayrıca firma, çevreci grupların tepkisi ile karşılaşmış olan Berlin yakınındaki dördüncü Gigafactory'nin hazırlanmasını da sürdürüyor.
Tesla'nın bu aydan itibaren Model Y teslimlerine başlaması bekleniyor ve bunun da, Güz 2020 tahminlerine göre oldukça erken bir tarih olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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