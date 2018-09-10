"Üçüncü iPhone" Yani iPhone 9 Nasıl Olacak

Apple'ın tanıtacağı üç iPhone'dan biri olacak olan iPhone 9, iPhone XS yerine daha çok tercih edilebilir çünkü...

"Üçüncü iPhone" Yani iPhone 9 Nasıl Olacak

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