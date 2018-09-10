"Üçüncü iPhone" Yani iPhone 9 Nasıl Olacak
Apple'ın tanıtacağı üç iPhone'dan biri olacak olan iPhone 9, iPhone XS yerine daha çok tercih edilebilir çünkü...
Apple, yeni iPhone'larını 12 Eylül tarihinde tanıtacak. Tarihinde 2'inci kez 3 yeni telefon modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak olan Amerikalı şirket, bu sene iPhone XS, iPhone XS Plus (iPhone XS Max) ve iPhone 9'u tanıtacak (iPhone XC olarak da biliniyor). Yani son anda ters köşe yapmazsa en azından büyük oranda beklenti bu yönde. Şimdi tüm gözler kuşkusuz iPhone XS ve XS Plus üzerinde yoğunlaşmışken, Apple'ın iPhone 9 ile de kötü bir işe imza atması beklenmiyor. Hatta yerine göre bazı kullanıcılar için iPhone 9 daha cazip bile olabilir.
Öncelikle fiyat noktasına değinecek olursak, kuşkusuz iPhone 9 ile diğer modeller arasında fiyat açısından büyük fark olacak. Bunun özellikle ülkemize yansıması büyük olacak. Zira şimdilik telefonların sızan fiyatları göz kamaştırıyor. Sızan bilgilere göre iPhone XS 799 dolar, iPhone XS Plus 999 dolar ve iPhone 9 ise 699 dolar ile satışa çıkacak. Bu üçü arasında elbette en cazibi "en düşük" fiyatıyla iPhone 9 oluyor.
iPhone 9, daha düşük fiyatta olmasına karşın iPhone XS'lerden ise büyük fark yaratmayacak. Özellikle performans bakımından ikili birbirine yakın seyredecek. Zira her iki modelde de Apple'ın 7nm A12 işlemcisini kullanması bekleniyor.
Elbette belli ölçülerde farklar var. Bunlardan en belirgini ekran teknolojisindeki farklılık. iPhone 9'da 6.1 inç büyüklüğünde LCD ekran yer alacakken, iPhone XS'de OLED panel bulunacak. Ancak Apple'ın yıllardır LCD panel ile ne kadar etkili ekranlara imza attığı herkesçe biliniyor.
Yine muhtemelen Apple iPhone 9'da iPhone XS'e göre daha az RAM kapasitesi olacak. Ancak Apple'ın yazılım optimizasyonu sayesinde, Android rekabetine daha az RAM kullanarak öne geçtiği bir gerçek. Bu anlamda bu da endişe edilecek bir nokta değil.
Ha, belki fotoğraf tutkunları için iPhone 9 uygun olmayabilir. Zira telefonda arkada tek kamera yer alması bekleniyor. Ancak bunun dışında, iPhone 9 modeli diğer ikisinine göre -özellikle fiyat noktasında- daha tercih edilebilir bir model gibi görünüyor. En azından şimdilik. Tabii ki 3 telefonu da görmek için 12 Eylül'ü beklememiz gerekiyor. Ancak o zaman son kararımızı verebileceğiz.
Ercan Uğurlu
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