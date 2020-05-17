Ucuz Galaxy Fold, Bu Özelliklerle, Birkaç Ay İçerisinde Gelebilir

Samsung'un üzerinde çalıştığı söylenen "ucuz" Galaxy Fold'a ait yeni iddialar var.

Ucuz Galaxy Fold, Temmuzda Gelebilir

Galaxy Fold'un ucuz bir sürümünün geleceği iddialarını birkaç gün önce güçlü bir biçimde duymuştuk. İddianın kaynağı olan Max Weinbach (güvenilir sızıntı hesaplarından biri), telefonla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Öncelikle Snapdragon 865 ile geleceği söylenen telefonun 5G'yi desteklemeyeceği söyleniyor. Dahili 5G modeme sahip bu yonga setine rağmen 5G'nin desteklenmemesi ilginç bir iddia. Weinbach, bu konuda çok emin olmasa da, diğer özellikler arasında 256GB depolama alanı, uluslararası bulunabilirlik ve küçük dış ekran var.

Weinbach, telefonun iç ekranında Galaxy Z Flip'teki gibi bir "ultra ince cam" kullanılmayacağını, bunun yerine muhtemelen Galaxy Fold'daki gibi esnek bir plastik kullanılacağını iddia ediyor. Yeni bilgilere göre Galaxy Fold Lite, alüminyum çerçeveye ve dış cam yüzeye sahip olacak.

İlk başta bu telefonun adını "Galaxy Fold e" olarak anan Weinbach, şimdi yeni telefonun "Galaxy Fold Special Edition" adıyla temmuzda tanıtılacağını söylüyor. Buna karşın yeni telefonun Galaxy Fold'un fiyatı biraz düşürülmüş bir sürümünden farklı olmayacağına dair bazı iddialar da var.

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