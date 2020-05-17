Ucuz Galaxy Fold, Bu Özelliklerle, Birkaç Ay İçerisinde Gelebilir

Galaxy Fold'un ucuz bir sürümünün geleceği iddialarını birkaç gün önce güçlü bir biçimde duymuştuk. İddianın kaynağı olan Max Weinbach (güvenilir sızıntı hesaplarından biri), telefonla ilgili yeni bilgiler paylaştı.
Öncelikle Snapdragon 865 ile geleceği söylenen telefonun 5G'yi desteklemeyeceği söyleniyor. Dahili 5G modeme sahip bu yonga setine rağmen 5G'nin desteklenmemesi ilginç bir iddia. Weinbach, bu konuda çok emin olmasa da, diğer özellikler arasında 256GB depolama alanı, uluslararası bulunabilirlik ve küçük dış ekran var.
Weinbach, telefonun iç ekranında Galaxy Z Flip'teki gibi bir "ultra ince cam" kullanılmayacağını, bunun yerine muhtemelen Galaxy Fold'daki gibi esnek bir plastik kullanılacağını iddia ediyor. Yeni bilgilere göre Galaxy Fold Lite, alüminyum çerçeveye ve dış cam yüzeye sahip olacak.
I have some info on the Galaxy Fold Lite.
-Galaxy Fold Lite 4G— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020
-256GB storage
-Mirror Black, Mirror Purple
-Display has no UTG
-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts
-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)
İlk başta bu telefonun adını "Galaxy Fold e" olarak anan Weinbach, şimdi yeni telefonun "Galaxy Fold Special Edition" adıyla temmuzda tanıtılacağını söylüyor. Buna karşın yeni telefonun Galaxy Fold'un fiyatı biraz düşürülmüş bir sürümünden farklı olmayacağına dair bazı iddialar da var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın