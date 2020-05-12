Bir Sonraki Galaxy Fold, Fiyatı ile Şaşırtacak

Katlanan telefonlarda öncü firma, şu an Samsung gibi görünüyor. Ancak henüz çoğunluğun ulaşabileceği bir fiyatta katlanabilen Samsung almanız mümkün değil. Bu, Galaxy Fold Lite veya Galaxy Fold e adlı telefonun gelişiyle değişebilir.
Sızıntıları genellikle gerçek çıkan Max Weinbach'a göre Samsung, 1.100 dolara satılacak bir Galaxy Fold e üzerinde çalışıyor. Karşılaştırma açısından Samsung Galaxy Z Flip'in fiyatının 1.380 dolar, ilk Galaxy Fold'un ise 1.980 dolar olduğunu söyleyelim. 1.100 dolarlık bir telefonun uygun fiyatlı olduğu söylenemez, ancak diğer katlanan telefonlardan daha ucuz olduğu kesin.
Weinbach'a cevap veren Mauri QHD'ye göre ise (geçmişi pek bilinmeyen bir sızıntı hesabı) telefon, daha da ucuz olabilir ve sadece 900 dolarlık fiyat etiketiyle gelebilir. Bu durumda cihaz, Samsung Galaxy 20'den de ucuz olacak demektir.
Weinbach, telefonun ön yüzünde ikinci bir ekranın olmayabileceğini veya çok küçük bir ekran olabileceğini söylüyor. Samsung'un birçok katlanan telefon üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Henüz bir şey söylemek için erken ancak firma, uygun fiyatlı bir Galaxy Fold e ile fiyatı amiral gemisi seviyesinin altına çekmeyi amaçlıyor olabilir.
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