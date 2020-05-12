Bir Sonraki Galaxy Fold, Fiyatı ile Şaşırtacak

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un fiyatı gözünüzü mü korkutuyor? Öyleyse işte sizi rahatlatacak bir haber: Çok daha ucuz bir Galaxy Fold için hazırlanın...

Bir Sonraki Galaxy Fold, Daha Ucuz Olabilir

Katlanan telefonlarda öncü firma, şu an Samsung gibi görünüyor. Ancak henüz çoğunluğun ulaşabileceği bir fiyatta katlanabilen Samsung almanız mümkün değil. Bu, Galaxy Fold Lite veya Galaxy Fold e adlı telefonun gelişiyle değişebilir.

Sızıntıları genellikle gerçek çıkan Max Weinbach'a göre Samsung, 1.100 dolara satılacak bir Galaxy Fold e üzerinde çalışıyor. Karşılaştırma açısından Samsung Galaxy Z Flip'in fiyatının 1.380 dolar,  ilk Galaxy Fold'un ise 1.980 dolar olduğunu söyleyelim. 1.100 dolarlık bir telefonun uygun fiyatlı olduğu söylenemez, ancak diğer katlanan telefonlardan daha ucuz olduğu kesin.

Weinbach'a cevap veren Mauri QHD'ye göre ise (geçmişi pek bilinmeyen bir sızıntı hesabı) telefon, daha da ucuz olabilir ve sadece 900 dolarlık fiyat etiketiyle gelebilir. Bu durumda cihaz, Samsung Galaxy 20'den de ucuz olacak demektir.

Weinbach, telefonun ön yüzünde ikinci bir ekranın olmayabileceğini veya çok küçük bir ekran olabileceğini söylüyor. Samsung'un birçok katlanan telefon üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Henüz bir şey söylemek için erken ancak firma, uygun fiyatlı bir Galaxy Fold e ile fiyatı amiral gemisi seviyesinin altına çekmeyi amaçlıyor olabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
13 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda cep telefonu, hardisk göze çarpıyor
14 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Xiaomi Mi ve Honor cep telefonu sürprizi
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
Günün En çok Okunanları
Google'dan Şaşırtan Hata: 1 Telefon Aldı, 10 Telefon Geldi
PlayStation 5 İçin Yeni Bir Patent Daha: PS5'e Asistan Geliyor
4 günlük sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
Avatar ve Lord Of The Rings, Koronavirüs'e "Teslim Olmadı"
MacBook Air'in Ekranı Windows 10'da Neden Daha Parlak?

 

 