Ucuz Telefonlardaki Uygulamalarda Büyük Risk!

Araştırma firması Kryptowire'ın yeni yayınladığı 2019 raporu, telefon üreticileri tarafından yüklenen yazılımların güvenlik açıklarıyla dolu olduğunu ortaya çıkardı.
Rapora göre "uygun fiyatlı" Android'li telefonlarda ön yüklü gelen 146 uygulamada mikrofonu dinleyen, haberiniz olmadan izinlerini değiştiren, üreticisine gizlice veri gönderen kodlar keşfedildi. Bu sorunlara hem Cubopt, Doogee gibi pek bilinmeyen üreticilerin telefonlarında, hem de Sony gibi büyük firmaların cihazlarında rastlandı. Android'li cihazların ortalama 100-400 uygulama ile geldiği düşünüldüğünde bu durum, kullanıcılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Bu sorun elbette çözülmez değil, ancak Google'ın gerekli adımları atmasına ve Android'e eklenen yazılımları daha sıkı bir denetimden geçirmesine ihtiyaç duyuluyor. Bunun yanında kanun yapıcıların, kullanıcıların güvenlik ve kişisel bilgilerini riske atmaktan firmaları sorumlu tutması gerekiyor.
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