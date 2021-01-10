UFO'ların Gerçek Olduğu ve Dünya Üzerinde Gezdiğini İddia Eden Yeni Video

Dünya'nın farklı yerlerinden gelen UFO görüntülerine bir yenisi daha eklendi: Şimdi de Hawaii'de UFO görüldüğü iddiası var...

Hawaii üzerinde çekilen yeni "UFO görüntüleri"

2020'nin son günlerinde, artık klasikleşmiş hale gelen UFO görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Uzaylıların bizi ziyaret ettiğinin kanıtı olarak gösterilen UFO'lar (açıklanamayan uçan nesneler), onları gördüklerini iddia edenler tarafından sıklıkla videoya kaydediliyor ve sosyal medya platformlarında ışık hızı ile yayılıyor.

29 Aralık 2020'de, yerel saatle 20: 30'da, birçok kişi Oahu, Hawaii üzerinde, çevresinde mavi bir pusun olduğu dikdörtgen bir cisim fark etti. Görgü tanıkları bunun bir UFO olduğunu, UFO'nun bir telefon direğinden daha uzun olduğunu ve ses çıkartmadığını söylüyor. Hawaii News Now tarafından yayınlanan bir videoda, bir kadının şu sözleri duyuluyor: "Gökyüzünde bir şey var, nedir bu?"

Hawaii'de görülen UFO'nun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Blue UFO seen in OahuBlue UFO seen in Oahu
An unidentified flying object spotted in the evening sky over Leeward, Oahu prompted witnesses to call 911 on Tuesday. (Video: CNN) More local videos here: Subscribe to NEXT: Stay connected: 9NEWS Website: Facebook: Twitter: Instagram: Download the 9NEWS App: Sign up for the 9NEWSLETTER: 9NEWS (KUSA) is located in Denver, Colorado.

Bölgede açıklanamayan cismin çok sayıda kişi tarafından görülmesi nedeniyle, Oahu'daki kolluk kuvvetleri, yorum için ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) bildirimde bulundu. FAA sözcüsü Ian Gregor tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Kolluk kuvvetleri, 29 Aralık Salı gecesi, o bölgedeki olası bir uçağın olup olmadığını öğrenmek için Federal Havacılık İdaresi ile temasa geçti. Raporu takip ettik, ancak hiçbir uçağımız radarlardan kaybolmadı ve gecikmiş veya kayıp uçak raporumuz da bulunmuyor."

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