UFO'ların Gerçek Olduğu ve Dünya Üzerinde Gezdiğini İddia Eden Yeni Video

2020'nin son günlerinde, artık klasikleşmiş hale gelen UFO görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Uzaylıların bizi ziyaret ettiğinin kanıtı olarak gösterilen UFO'lar (açıklanamayan uçan nesneler), onları gördüklerini iddia edenler tarafından sıklıkla videoya kaydediliyor ve sosyal medya platformlarında ışık hızı ile yayılıyor.
29 Aralık 2020'de, yerel saatle 20: 30'da, birçok kişi Oahu, Hawaii üzerinde, çevresinde mavi bir pusun olduğu dikdörtgen bir cisim fark etti. Görgü tanıkları bunun bir UFO olduğunu, UFO'nun bir telefon direğinden daha uzun olduğunu ve ses çıkartmadığını söylüyor. Hawaii News Now tarafından yayınlanan bir videoda, bir kadının şu sözleri duyuluyor: "Gökyüzünde bir şey var, nedir bu?"
Hawaii'de görülen UFO'nun videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Bölgede açıklanamayan cismin çok sayıda kişi tarafından görülmesi nedeniyle, Oahu'daki kolluk kuvvetleri, yorum için ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) bildirimde bulundu. FAA sözcüsü Ian Gregor tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Kolluk kuvvetleri, 29 Aralık Salı gecesi, o bölgedeki olası bir uçağın olup olmadığını öğrenmek için Federal Havacılık İdaresi ile temasa geçti. Raporu takip ettik, ancak hiçbir uçağımız radarlardan kaybolmadı ve gecikmiş veya kayıp uçak raporumuz da bulunmuyor."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın