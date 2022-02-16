Ukrayna ve Rusya'nın İstenmeyen Savaşı, İnternette Çoktan Başladı Bile!

Ukrayna ve Rusya arasındaki anlaşmazlıklar hem askeri boyutlarda hem de internet üzerinde artan gerginlikle devam ediyor. Ukrayna ordusunun web siteleri ve ülkenin en büyük bankalarından en az ikisinin, geçtiğimiz gün bir siber saldırıda çevrimdışı kaldığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinde muhtemel bir DDoS saldırısına uğradıklarını doğruladı. Sonrasında ise yeni bir mesaj daha yayınlandı ve "düzenli işleyişin yeniden sağlanmasına yönelik teknik çalışmaların" devam ettiği bildirildi. Diğer askeri tesisler de saldırı sırasında kesintiler yaşadı.
Görünüşe göre koordine bir internet saldırısında, Ukrayna'nın en büyük ticari bankacılık işletmesi PrivatBank ve büyük finans kuruluşu Oschadbank da aynı saatlerde saldırıdan zarar gördü ve ülke genelinde bazı çevrimiçi işlemler ve ATM'ler devre dışı kaldı.
Ukrayna hükümetinin Stratejik İletişim Merkezi tarafından Facebook'ta yapılan açıklamada, "PrivatBank bir DDoS saldırısına uğradı" denilse de, tahrif edilmiş bir sayfa, bir DDoS saldırısından daha ciddi bir şey olduğunu gösteriyor.
Merkez, "Saldırı sırasında bir saat boyunca bazı servisler (ATM, TSO) çalışmadı" dedi ve ekledi: "16.30'dan itibaren bu hizmetler geri yüklendi."
DDoS saldırıları, ya da hizmet reddi saldırıları, izinsiz giriş denemeleri yapılırken veya test edilirken dikkati dağıtmak için sıklıkla kullanılıyor ve bu saldırını hedefleri çoğu zaman öne çıkan isimler oluyor. Her ne kadar son yaşanan saldırının Rusya tarafından yapıldığına yönelik bir açıklama olmasa da, tahminler genellikle bu yönde yoğunlaşmış durumda.
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