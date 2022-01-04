Ultra İnce K580 Multi-Device Bluetooth Klavye Türkiye'de!

Logitech, ultra ince ve minimalist tasarımıyla hem şık hem de masa düzeninde yer kaplamayan K580 Multi-Device Bluetooth Klavye ile çalışma alanlarına farklı bir hava katıyor. Klavye üzerine telefon ve tabletleri yerleştirmek için konumlandırılan yuvasıyla kullanışlı bir çalışma deneyimi sunan K580 Multi-Device Bluetooth Klavye, Easy-Switch® teknolojisi ile birden çok cihaz arasında kolayca geçiş yapmayı sağlıyor. Telefon ve tabletler için stand olarak kullanılabilen K580 Klavye, bilgisayarda yazılmaya başlanan bir metne, akıllı telefonda devam etme imkânı tanıyor. Dizüstü bilgisayar konforunda incecik ve sessiz tam boyutlu tuşlara sahip klavye, çalışma ortamında şıklık arayanlara, çıt çıkarmadan tam sessiz çalışanlara, evde, ofiste veya akla gelebilecek herhangi bir yerde birden çok cihazla çalışmayı seven kullanıcılara hitap ediyor.
Logitech Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Müdürü Birol Sülük: "İncecik tasarımıyla çalışma masalarında minimum yer kaplayan K580 Multi-Device Bluetooth Klavye, aynı zamanda yerleşik yuvaya sahip donanımı ve tüm cihazlarla maksimum verimde çalışmayı sağlayan bluetooth teknolojisi sayesinde günlük çoklu görevler için eşsiz bir çalışma arkadaşı oluyor. K580, sessiz tam boyutlu tuşları sayesinde ev ve ofis ortamlarında çıt çıkmadan maksimum konsantrasyon ile çalışmaya olanak tanıyor," dedi.
Telefon ve tablet dahil her cihazla uyumlu olan klavye, Windows, Mac, Chrome gibi farklı işletim sistemleriyle de uyumlu olarak çalışıyor. Bluetooth bağlantısı kullanan K580 Klavye, 10 metreye kadar güvenilir kablosuz kullanım mesafesiyle dikkat çekiyor. Kullanılmadığı zaman otomatik olarak devreye giren uyku özelliği sayesinde iki adet pille 24 aya kadar pil ömrü sağlıyor.
K580 Ultra İnce Kablosuz Klavye, Logitech'in çok sevilen renkli mouse'ları Pebble M350 ve MX Anywhere 3 ile de mükemmel bir uyum yakalıyor.
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