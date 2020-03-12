"Ultra-Kabus" bir PC: Doom Eternal PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

id Sofware'in cehennem ve cennete en son yolculuğu olan Doom Eternal için sistem gereksinimlerini açıklandı. PC özellikleri oldukça detaylı gözüküyor ve "tavsiye edilen", "minimum" ve bu oyuna yakışır bir şekilde "Ultra-Nightmare" (Ultra-Kabus) olarak sınıflandırılmış durumda.
PC Ultra-Nightmare Özellikleri (2160p / 60 FPS / Ultra-Nightmare Ayarları) VEYA (1440p / 120 FPS / Ultra-Nightmare Ayarları)
64-bit Windows 10
Intel Core i9-9900K veya daha iyisi ya da AMD Ryzen 7 3700X veya daha iyisi
16GB Sistem RAM'i
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11GB)
50 GB hard disk alanı
PC Tavsiye Edilen Özellikler (1440p / 60 FPS / Yüksek Kalite Ayarları)
64-bit Windows 10
Intel Core i7-6700K veya daha iyisi ya da AMD Ryzen 7 1800X veya daha iyisi
8GB Sistem RAM'i
NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (6GB) ya da AMD Radeon RX Vega56 (8GB)
VEYA (1080p/ 60 FPS / Yüksek Kalite Ayarları) NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), NVIDIA GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB) Not: GTX 970 üzerinde sadece Texture Quality (Doku Kalitesi) ayarını Orta'ya getirin
50 GB hard disk alanı
PC Minimum Özellikler (1080p / 60 FPS / Düşük Kalite Ayarları)
64-bit Windows 7/64-Bit Windows 10
Intel Core i5 @ 3.3 GHz veya daha iyisi ya da AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz veya daha iyisi
8GB Sistem RAM'i
NVIDIA GeForce 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) veya AMD Radeon R9 280 (3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) veya RX 470 (4GB)
50 GB hard disk alanı
Not: HDR, donanım izin veriyorsa PC'de mevcut.
Bu özellikler orijinal oyun ile karşılaştırıldığında muazzam bir sıçrama gibi gözükebilir ancak yüksek ayarlarda gereksinimlerin 1080p 60FPS kısmına bakılırsa, orta seviye bilgisayarların da oyuncuların herhangi bir performans sorunu yaşamadan oynamalarına izin vereceği görülebiliyor.
Ayrıca geliştirici, Doom Eternal'ın PC satış kutularındaki bazı özelliklerin artık doğru olmadığını da belirtti. Her ne kadar kutularda aksi söylenecek olsa da, Windows 8.1 artık resmi olarak desteklenmiyor ve AMD sahiplerinin, oyunu çalıştırmak için eski 19.1.1 sürücüsünü kullanmaları gerekecek. Ayrıca özellik kısımlarının her birinde bazı eski bilgiler de olacak, bu yüzden de online verileri kontrol etmekte fayda var.
Konsollarda ise Xbox One X, oyunu 1800p'den 4K'ya (2140p) yükseltecekken (up-scale) PlayStation 4 Pro, 1440p'den 4K'ya yükseltecek. Xbox One ve One S oyunu 900p'de çalıştırarak 1080p'ye yükseltecek ve temel PlayStation 4, doğal haliyle 1080p'de çalıştıracak.
Google Stadia da bu oyuna kavuşacak ve HD ekranlar için 1080p, 4K ekranlar için de 1800p'den yükseltilmiş seçeneklere sahip olacak. Bu sistemlerin her biri 60FPS'de çalışacak.
Doom Eternal'ın bahsi geçen tüm platformlarda 20 Mart tarihinde yayımlanması ve daha sonra da Switch sürümünün gelmesi planlanıyor.
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