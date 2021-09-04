Uluslararası Eğitim Platformu Laba Artık Türkiye'de

Şu ana kadar online eğitimler ile 48 ülkede 35 binden fazla kişiye hizmet veren uluslararası eğitim platformu Laba, Türkiye'de de faaliyet göstermeye başladı. Laba'da insan kaynakları, iş ve finans, pazarlama, yönetim, analiz ve programlar olmak üzere 6 ana dalda online ve canlı kurs içeriği sunuluyor. Online kurslar, 40 kişilik sınıflarda yapılıyor ve her ders %40 teori, %40 uygulama, %20 vaka çalışmasından oluşuyor. Haftada 2 gün katılarak yaklaşık 1,5 ayda tamamlanan kurslar ile kullanıcılar kariyer becerilerini geliştirirken, 3 ile 6 ay süren uzmanlık kursları ile öğrendikleri teori, uygulama ve vaka inceleme içeriklerini kursların sonunda kullanarak kendi final projelerini üretebiliyor.
İş dünyasının önemli isimleriyle eğitmen kadrosunu kuran Laba Türkiye'de akademik öğretmenler yerine işin mutfağından gelen önemli isimler yer alıyor. Platformda ilk açılan kurslardan Proje Yönetimi kursunu Daimler AG'nin Kıdemli Proje Yöneticisi Murat Yavuz üstlenirken, BT Proje Yönetimi kursunu Trendyol'un Proje Yöneticisi Meltem Kocabaş Gürsoy verecek.
Katılımcılar Uluslararası Geçerli Sertifikalar Almaya Hak Kazanıyor
Online ve canlı bir eğitim ortamı yaratarak kullanıcıların kendilerini ve kariyerlerini geliştirebileceği bir topluluk oluşturmayı hedefleyen Laba, hem kullanıcıların kendilerini hem de kurumların çalışanlarını rahatlıkla gözlemleyebileceği bir sistem ile platform kullanımını kolaylaştırıyor. Bireysel kullanıcılar Google Classrom sistemiyle ders kayıtlarına, testlere, ödevlere, puanlamalara, oyunlaştırma sistemine ve eğitim görevlisinden gelen bildirimlere ulaşarak kendi gelişimini takip edebiliyorken, kurumlar da insan kaynakları hesabıyla çalışanlarının kaç puan aldığını, hangi materyalleri incelediklerini ve ne kadar ilerleme kaydettiklerini görebiliyor.
Coca-Cola, Google, Vodofone, Deloitte ve Renault gibi uluslararası şirketlerin çalışanları tarafından online eğitim için tercih edilen Laba'da kurslarını tamamlayan öğrenciler HRCI (American HR Certification), EADL (European Association for Distance Learnimg), PML (Project-Managment Institute) ve IIBA (International Institute of Business Analysis) kurumlarından uluslararası geçerli sertifika almaya hak kazanıyor. Buna ek olarak Laba ile kullanıcılar kendi hesabına uygun online eğitimlere, Laba ekibinin desteğine ve kişisel ve mesleki yeteneklerini değerlendiren içeriklere ulaşabiliyor.
"Dersleri, Şirketlerin Başarılarında Pay Sahibi Olan Profesyoneller Anlatıyor"
Alanının en iyisi ve deneyimli eğitmenlerle kullanıcıları bir araya getiren uluslararası eğitim platformu Laba'nın Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, herkesin kişisel olarak profesyonel kariyerinde bir sonraki basamağa çıkmak için çaba harcadığı bir zaman diliminde olduğumuzu ve çok küçük farklarla çok daha iyi konumlara gelme fırsatları yakalanabildiğini belirterek "Uluslararası Eğitim Platformu Laba olarak biz de insanların kariyer hedefleri için eğitim kursları hazırladık." ifadelerinde bulunuyor. "Dersleri o işi çok iyi yapan kişilerin anlatmasını istedik. Bu noktada eğitmenlerimizi, çok iyi şirketlerin başarılarında pay sahibi olan iyi çalışanlardan seçmeye özen gösterdik." diyen Elif Tuzlakoğlu, Laba'nın online ve tamamen canlı olarak eğitim alabileceğiniz bir platform olduğunu, platformun özellikle ABD, Ukrayna, Rusya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde oldukça başarılı ve online eğitim sektöründe lider konumda yer aldığını söylüyor. Tuzlakoğlu, "Şimdi ülkemizde de faaliyete başladık, çok kısa sürede olumlu geri dönüşler ve harikulade taleple karşılaştık. Laba Türkiye ülkemizde çalışanların ve eğitime devam etmek isteyenlerin büyük bir çoğunluğuna önemli hizmetler sunacaktır." açıklamasında bulunuyor.
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