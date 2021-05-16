Undying Moon, Steam Üzerinde Erken Erişime Açıldı

Konami Digital Entertainment, B.V. bugün yaptığı bir açıklamayla bağımsız oyun stüdyosu GuruGuru tarafından geliştirilen yeni 2 boyutlu hack-and-slash roguvania tarzı oyununun Steam® üzerinde Erken Erişime açıldığını duyurdu. GetsuFumaDen: Undying Moon, 40 TL erken erişim fiyatıyla oyuncularla buluşuyor.
11 dilde yayınlanan GetsuFumaDen'in Erken Erişim sürümü, Japonların Ukiyo-e görsel tarzında tasarlanmış hepsi birbirinden güzel toplam sekiz bölümden oluşuyor. Erken Erişim paketi, oyunun orijinal Famicom sürümü, dijital artbook ve orijinal oyun müziklerini içermekte.
KONAMI oyuncuların geribildirimlerini iletmek için kullanabilecekleri resmi Discord sunucusu açmanın yanı sıra bu sürümün kaydedilmesini ve yayınlanmasını desteklediklerini belirtiyor. Bu doğrultuda hazırlanmakta olan Kullanıcı İçerik Kılavuzu, dünya çapındaki içerik üreticilerine oluşturdukları içeriklerde yardımcı olmayı ve kafalarında oluşabilecek soruları yanıtlamayı hedeflemekte. Bu kılavuz 14 Mayıs'ta sizlerle olacak.
GetsuFumaDen: Undying Moon Hakkında:
1000 yıllık barış dolu geçen, huzurlu bir döneminin ardından, cehennemin mührü kırılıyor ve kötü ruhlar açılan geçitten dünyaya akın etmeye başlıyor. Yıkımın eşiğine gelen dünyayı kurtarmak için klanının lideri olan Getsu Fuma, cehennemin en derin çukurlarına inerek kötülüğü kökünden temizlemek zorunda.
GetsuFumaDen, roguevania (her oyunda farklılaşan prosedürel içerikli, roguelike dediğimiz oyunlarla aksiyon ve keşfetme temelli oyunların kombinasyonu) türü 2D aksiyonu, geleneksel Japon sanatına dayanan oldukça görkemli ve karanlık fantastik bir evrenle birleştiriyor. Oyuncular yeraltı dünyasının Japon Ukiyo-e stiline uygun bir şekilde hayat bulan ve göz alıcı olduğu kadar ürkütücü de olan sahnelerinde gezinecek, farklı oynanış stillerine uygun bir dizi silah ve gereçte ustalık kazanmaya çalışarak ilerleyecekler.
GetsuFumaDen oyunda yer alan stratejik çarpışmaları, Japon dövüş sporlarının doğru zamanlama ve mesafeyi temel alan unsurlarına dayandırıyor. Oyuncular korkutucu boss'lar ve sürekli değişen planlara karşı mücadele ederken üstesinden geldikleri her sorunun ardından daha da güçlenecekler.
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