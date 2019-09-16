Ünlü CEO, Apple Yönetim Kurulunda İstifa Etti
Steve Jobs ile de birlikte çalışan önemli isim, Apple yönetim kurulundan istifa etti.
- Ercan Uğurlu
Disney CEO'su Bob Iger, uzun yıllardır Apple yönetim kurulunda yer alan önemli isimlerden biri. Apple CEO'su Steve Jobs ile de çalışan Iger, yaptığı bir açıklama ile 10 kişilik yönetim kurulu üyeliğinden 10 Eylül tarihi ile istifa ettiğini açıkladı.
Bob Iger'ın istifasının sebebi, Apple ile rakip olacak olmaları. Daha önce "gün gelir de iki şirket birbirine rakip olursa, istifa ederim" gibi bir ifadesi de olan Bob Iger'ın istifası Apple için de sürpriz değil.
Her ne kadar rakip olacak olsalar da, Apple için özel isimlerden biri olan Bob Iger için açıklamada bulunan Apple, "Bob, her şeyden çok bizim dostumuzdur. Yönetim kurulu üyesi olarak katkılarını çok özleyeceğiz, kararına saygı duruyoruz ve hem Bob hem de Disney olan ilişkilerimiz gelecekte de sürecek," derken, Disney tarafından ise bir açıklama gelmiş değil.
Bob Iger'in şirketten ayrılmış olmasının sebebi ise bilindiği üzere Disney Plus'ın 12 Kasım tarihinde yayın hayatına başlayacak olması.
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