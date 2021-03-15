Ünlü Futbolcu Neymar, Bölüm 2 Sezon 6 İçin Fortnite'a Transfer Oluyor!

Fortnite ve futbol birbirine yabancı değil ve görünene göre ikili arasındaki ilişki daha da derinleşiyor. Eurogamer'ın açıkladığında göre Epic Games, Brezilyalı yıldız Neymar'ın 16 Mart tarihinde Fortnite'ta gözükeceğine işaret etti. Battle royale oyununda tam olarak nasıl gözükeceği belli olmasa da, 10 numaraları forması ve Neymar'ı bir şekilde oyunda göreceğimiz kesin.
Bu ek, oyuncuları Bölüm 2 Sezon 6'ya hazırlamak ve "Bildiğimiz haliyle gerçekliği" tekrar şekillendirmek için tek kişilik görev Zero Crisis Finale (Sıfır Krizi Final) ile aynı anda gerçekleşecek. Zamanlamanın ise Neymar için ironik olduğu söylenebilir. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz aylar boyunca sakatlıkları sebebiyle sahalardan uzakta kalmıştı ve Mart'ın sonlarında sahalara geri dönmesi bekleniyor.
Yine de bu anlaşmanın büyük bir olay olduğu söylenebilir. Neymar, gezegendeki belki de en çok bilinen sporculardan biri ve geçici bir şekilde bile olsa oyunda görünmesi, Fortnite'ın gördüğü ilgili arttırabilir. Asıl soru ise, günümüzdeki diğer yıldızların da Neymar'ın izinden gidip gitmeyecekleri...
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